ARTIGO COM VÍDEOS – O Brasil largou com muita categoria no Sul-Americano Feminino nesta sexta, em Montevidéu, no Uruguai. As Yaras conquistaram 3 vitórias em 3 jogos de forma bastante confortável, tendo apenas 1 try sofrido.

Mulan, do Delta, foi o grande destaque do primeiro jogo. Contra a Costa Rica, ela correu para avassaladores 5 tries, sendo o nome da vitória por 47 a 00 sobre as centro-americanas.

Depois, o Peru foi derrotado por 38 x 07, em jogo com Mulan fazendo mais 2 tries, assim como Rafa e Bianca, com dobradinha de tries cada uma. O duelo teve o primeiro try na história do Peru sobre as Yaras.

No último jogo do dia, a Colômbia esteve diante do Brasil e não suportou a pressão imposta pelas Yaras, dominantes do começo ao fim. 40 x 00 implacáveis. Mulan fez mais 2 tries (9 no total no dia), enquanto Bianca também cruzou 2 vezes o in-goal das Tucanas.

As colombianas acabaram a chave com o segundo lugar, enquanto no Grupo B a Argentina dominou. Porém, as Pumas constataram o crescimento do Paraguai, com o confronto direto pelo primeiro lugar terminando em 28 x 17 para as argentinas.

No domingo, o Brasil pegará o Uruguai nas quartas. O time da casa perdeu para argentinas e paraguaias e empatou com o Chile, ficando em último pelo saldo.







A competição terá transmissão online, clique aqui.

Yaras:

Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Raquel Kochhann (Charrua), Luiza Campos (Charrua), Bianca Silva (Leoas), Rafaela Zanellato (Curitiba), Letícia “Tixa” Martins (Band Saracens), Thalia “Mulan” Costa (Delta), Leila Silva (Leoas), Milena Mariano “Mille” Silva (São José), Amanda Araújo (Niterói), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói) e Haline Scatrut (Curitiba);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 09 de novembro

10h30 – Peru 00 x 19 Colômbia

10h52 – Brasil 47 x 00 Costa Rica

11h14 – Uruguai 07 x 26 Paraguai

11h36 – Argentina 38 x 00 Chile

12h58 – Brasil 38 x 07 Peru

13h20 – Colômbia 37 x 00 Costa Rica

13h42 – Uruguai 00 x 58 Argentina

14h04 – Paraguai 24 x 12 Chile

15h26 – Costa Rica 00 x 36 Peru

15h48 – Brasil 40 x 00 Colômbia

15h10 – Chile 12 x 12 Uruguai

15h32 – Argentina 28 x 17 Paraguai

Grupos

Grupo A: 1 Brasil, 2 Colômbia, 3 Peru, 4 Costa Rica

Grupo B: 1 Argentina, 2 Paraguai, 3 Chile, 4 Uruguai

Sábado, dia 10 de novembro

10h00 – Quartas de final – Argentina x Costa Rica

10h22 – Quartas de final – Colômbia x Chile

10h44 – Quartas de final – Brasil x Uruguai

11h06 – Quartas de final – Paraguai x Peru

12h58 – Semifinal Bronze

13h20 – Semifinal Bronze

13h42 – Semifinal Ouro

14h04 – Semifinal Ouro

15h56 – Decisão de 7º lugar

16h18 – Final Bronze (5º lugar)

16h40 – Final Prata (3º lugar)

17h02 – Final Ouro (1º lugar)