A Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas se despediu com vitória das Eliminatórias para o Mundial da categoria, realizadas em Nottwil, na Suíça. O Brasil não conseguiu sua vaga ao torneio que ocorrerá em agosto na Austrália, mas terminou com o positivo quinto lugar geral, ao vencer a Coreia do Sul neste domingo por 64 x 42. O título foi da Irlanda no torneio, superando a Nova Zelândia na final.

Disputarão o Mundial: Austrália, Estados Unidos, Canadá, Japão, Grã-Bretanha, França, Suécia, Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Polônia e Colômbia.





*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 4 de abril

12h30 – Colômbia 53 x 49 Suíça

14h30 – Polônia 58 x 52 Alemanha

Quinta-feira, dia 5 de abril

05h00 – Brasil 54 x 46 Coreia do Sul

07h00 – Nova Zelândia 41 x 49 Irlanda

11h00 – Alemanha 47 x 54 Colômbia

13h00 – Suíça 54 x 53 Polônia

15h00 – Nova Zelândia 59 x 40 Coreia do Sul

Sexta-feira, dia 6 de abril

05h00 – Brasil 47 x 55 Irlanda

07h00 – Colômbia 38 x 40 Polônia

11h00 – Irlanda 49 x 36 Coreia do Sul

13h00 – Suíça 39 x 38 Alemanha

15h00 – Brasil 49 x 58 Nova Zelândia

Sábado, dia 7 de abril

07h00 – Semifinal pelo 5º lugar – Suíça 44 x 45 Coreia do Sul

09h00 – Semifinal pelo 5º lugar – Brasil 52 x 51 Alemanha

11h00 – Semifinal – Colômbia 46 x 52 Nova Zelândia

13h00 – Semifinal – Irlanda 50 x 46 Polônia

Domingo, dia 8 de abril

04h00 – Disputa de 7º lugar – Suíça 41 x 46 Alemanha

06h00 – Disputa de 5º lugar – Brasil 46 x 42 Coreia do Sul

08h00 – Disputa de Bronze – Colômbia 53 x 55 Polônia

10h00 – FINAL – Disputa de Ouro – Nova Zelândia 42 x 50 Irlanda