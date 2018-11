ARTIGO COM VÍDEO – O Brasil estreou neste sábado no inédito Sul-Americano de Sevens Masculino Juvenil, em Santiago, no Chile, que contou com as categorias M18 e M20. Os Curumins batalharam, mas acabaram não segurando seus oponentes e acabaram o primeiro dia sem vitórias.

No M18, os brasileiros tiveram mais dificuldades do que no M20. O Brasil largou com derrota de 33 x 07 para a Argentina, com Lucas Spago marcando o único try dos Curumins.

Depois, contra o Uruguai, o Brasil evoluiu e caiu por apenas 22 x 10, com Gabriel fazendo o primeiro try (que dava o empate no primeiro tempo aos Curumins), enquanto Pedro Lugilde (vindo do rugby argentino) fez o segundo try (que também igualava o jogo). Somente no fim o Uruguai garantiu os tries da vitória.

Já no terceiro encontro do M18 o Brasil foi superado pelo Chile por largos 38 x 05. Joel marcou o try de honra dos Curumins, que agora se preparam para jogo com a Argentina na semifinal de domingo.

- Continua depois da publicidade -

No M20, o Brasil flertou com o sucesso, em torneio que não teve participação da Argentina. No primeiro desafio, o Brasil perdeu por 24 x 14 para o Chile, mas chegou a assustar, com Murillo marcando try que empatava o jogo no começo. Mas os Cóndores se impuseram e só no fim Maranhão marcou mais um para os Curumins.

No segundo desafio, no M20, o Brasil também assustou o Uruguai, que abriu 17 x 00, mas viu o Brasil encostar com tries de Ariel e Varejão. E no terceiro jogo os Curumins tinham grandes chances de vitória sobre o Paraguai, mas começaram o jogo mal, sofrendo 2 tries, para ficaram em desvantagem de 14 x 00. O Brasil foi para cima e reduziu com 2 tries não convertidos, de Ariel e Maranhão. O Paraguai voltou a ficar acima com try de Matiauda, do Curitiba, mas os Curumins cresceram e viraram o marcador com tries de Matheus Cláudio e Maranhão novamente. 24 x 21. Mas a vantagem não se sustentou e o Paraguai cravou o try final, 28 x 24.

No domingo, tem Brasil e Uruguai pela semifinal M20.







Tabela

Sábado, dia 3 de novembro: