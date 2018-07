A Seleção Brasileira Feminina acabou derrotada pelo Japão na noite de sexta na disputa das quartas de final pelo Challenge Trophy (o 9º lugar) da Copa do Mundo de Sevens e, com isso, jogará apenas pelo 13º lugar no sábado.

Brasil não resiste ao Japão

Dois anos depois da vitória nos Jogos Olímpicos, Brasil e Japão se encontraram na segunda mais importante competição do sevens mundial. O duelo de quartas do Challenge Trophy valia ao Brasil a chance de superar o melhor resultado do país na competição – o 10º lugar de 2009. Mas o Japão acabou falando mais alto, em um duelo equilibrado em todas as estatísticas, exceto no excesso de penais concedidos pelo Brasil (5 a 0)

O Japão largou na frente com o bom trabalho de mãos abrindo espaço para Otake fazer o primeiro try. O Brasil empatou e de novo com Bianca brilhando, após bela sequência de offloads. A jogadora das Leoas achou o espaço ao lado do ruck e puniu as japonesas pelo erro. 7 x 7.

O segundo tempo começou perfeito para as Yaras, com Izzy explorando o buraco na defesa asiática para disparar rumo ao in-goal e abrir 14 x 07. A resposta, no entanto, foi imediata, com o offload criando uma jogadora a mais na ponta, Hirano, que arrancou para o try. A conversão foi perdida e o Brasil seguiu na frente, 14 x 12. Porém, o Brasil começou a ceder penais e o Japão cresceu em volume de jogo. E não tardou o golpe fatal, com outra bola bem trabalhada de mãos com um offload liberando Hirano para o try da vitória asiática, 19 x 14.

Fiji e Inglaterra voaram em outras duas quartas de final do Challenge Trophy, fazendo 43 x 00 e 59 x 00 sobre Papua Nova Guiné e México, respectivamente. A inglesa Breach fez hat-trick (3 tries) em seu jogo. Já a China se impôs bem sobre a África do Sul, 29 x 05, com destaques para Chen e Yu, com 2 tries cada.

Sem surpresas na luta pelas semifinais

As quartas de final pelo ouro feminino começaram sem quaisquer surpresas. A Nova Zelândia passou pela Irlanda com 45 x 00, com show de Michaela Blyde (3 tries) e Portia Woodman (2 tries). Já a Austrália também teve vitória afirmativa sobre a Espanha, 34 x 00, com show também de Pelite (3 tries) e Tonegato (2 tries), além de um atropelo de Elia Green.

No melhor jogo da jornada, a França venceu o Canadá em partida de grandes emoções, que teve a França abrindo 12 x 00 com tries de Mayans e Guerin. O Canadá virou o marcador 2 tries seguidos no começo do segundo tempo, de Landry e Charity Williams, atropelando. Guerin deu o troco em pelo contra ataque com o terceiro try francês, mas Farella correu para o try do empate canadense com 1 minuto para o fim. Ainda sobrou tempo e Ciofani arrancou meio campo para levar as Bleues às imediações do in-goal e Drouin fez o sofrido try da vitória com o tempo esgotado. 24 x 19.

No último jogo do dia entre as mulheres, os Estados Unidos venceram o jogo de rivalidade com a Rússia. Tapper fez 2 tries para as americanas, mas o lance decisivo veio a 1 minuto do fim, com Maher contra golpeando para dar selar a vitória, no momento em que as russas reagiam. 33 x 17.

Copa do Mundo de Sevens – São Francisco 2018

Quartas de final pelo Challenge Trophy

20h02 – México 00 x 59 Inglaterra

20h24 – Fiji 43 x 00 Papua Nova Guiné

20h46 – Japão 19 x 14 Brasil

21h08 – China 29 x 05 África do Sul

Quartas de final pelo Ouro

21h30 – Nova Zelândia 45 x 00 Irlanda

21h52 – Espanha 00 x 34 Austrália

22h14 – França 24 x 19 Canadá

22h36 – Estados Unidos 33 x 17 Rússia

Sábado, dia 21 de julho

Semifinais pelo 13º lugar

13h30 – México x África do Sul

13h52 – Papua Nova Guiné x Brasil

Semifinais pelo Challenge Trophy

14h14 – Inglaterra x China

14h36 – Fiji x Japão

Semifinais pelo 5º lugar

14h58 – Irlanda x Rússia

15h20 – Espanha x Canadá

Semifinais pelo Ouro

15h42 – Nova Zelândia x Estados Unidos

16h04 – Austrália x França