ARTIGO ATUALIZADO – Sexta, dia 30/11, e domingo, dia 02/12, serão de ação para a Seleção Brasileira M18. Depois do sevens no Chile, os Curumins M18 irão a Assunção, no Paraguai, encarar as disputas do novo Sul-Americano Challenge M18, no estádio Héroes de Curupayti. Os jogos serão exibidos TigoSports paraguaia.

Mas, o que é a nova competição?

O Sul-Americano Challenge M18 apresenta um formato de desenvolvimento, focado em prover competição a mais uma faixa etária no rugby sul-americano;

Os jogos serão de rugby de 15 jogadores, mas com tempo reduzido: 2 tempos de 20 minutos, permitindo mais de um jogo por dia por equipe;

5 seleções – Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai – se enfrentarão no sistema de todos contra todos;

Convocados:

- Continua depois da publicidade -

João Lucas Marino (Guanabara), Jônatas Elias Santos (São José), André Brandão (Jacareí), Cláudio Galante (Piratas), Denis Marcelino (Desterro), Gabriel De Senna (Iguanas), Patrick Soares (Itajaí), Gabriel Damasceno (Desterro), Renan Benitez Leal (São José), Gabriel Henrique Oliveira (Jacareí), João Victor Cavalcante (Jacareí), Adrio de Melo (Pasteur), João Victor Flauzino (Jacareí), Kaiki Ferreira (Buenos Aires C&RC, Argentina), Maiki dos Santos (Tornados), Gabriel Henrique Costa (Jacareí), Mateus Luciano Figueiredo (Jacareí), Carlos Rafael de Moura (Jacareí), Bryan Alves (Pasteur), Guylherme Rangel (Guanabara), Pedro Lugilde Goulart (Monte Grande, Argentina), Weslley Barbosa (Jacareí), Paulo Mateus Pionkevics (Curitiba), Wesley Ropke (Universitário Santa Maria), Lucas Kassab (Jacareí);

Tabela de jogos:

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 30 de novembro

09h15 – Argentina x Paraguai

10h00 – Uruguai x Brasil

11h45 – Argentina x Chile

12h30 – Brasil x Paraguai

16h45 – Chile x Uruguai

Domingo. dia 02 de dezembro

09h00 – Chile x Paraguai

09h45 – Brasil x Argentina

11h30 – Paraguai x Uruguai

12h15 – Brasil x Chile

16h00 – Argentina x Uruguai