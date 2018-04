A Seleção Brasileiro M20 encarou nesta quarta-feira o Chile pela segunda (penúltima) rodada do Sul-Americano da categoria e conheceu sua segunda derrota no torneio, dando adeus às chances de título e de classificação ao Troféu Mundial M20. Chile 30 x 03, devolvendo a derrota sofrida para os Curumins no ano passado.

O Brasil começou o jogo forte, arrancando um penal logo no começo para Leo chutar e abrir 3 x 0. Depois disso, o Chile cresceu, dominou as ações e puniu o Brasil logo após um knock-on, emplacando contra golpe que deu origem ao try de Ljubetic, após uma rápida inversão até a ponta. 5 x 3.

Os Curumins ainda tinham bons momentos e mostraram qualidade com a bola em mãos no ataque, parando na defesa chilena. A situação apenas se deteriorou aos 20′, com cartão amarelo para Ariel. O Chile bateu penal para a lateral e Didier cravou o segundo try, colocando 12 x 03 no marcador. Os andinos cresceram, dominaram o jogo até o fim e Mettifogo ainda fez o terceiro try antes do intervalo, 17 x 03.

A segunda etapa começou com o Brasil com um jogador a mais, já que o chileno Urrutia recebeu amarelo antes do intervalo. Mas o Chile não tardou em marcar seu quarto try, com Mettifogo novamente, em linda corrida quebrando os tackles brasileiros.

Na sequência, o Brasil foi ao ataque e acumulou incríveis quatro tries feitos perdidos, em uma sucessão de fases e infiltrações sem que a bola fosse apoiada devidamente no in-goal. Um knock-on em try feito e um try duvidosamente anulado por dupla movimento foram os momentos mais agudos. O Chile também perdeu um try feito como resposta com um knock-on na hora do apoio, mas os andinos logo arrancaram 2 penais para selarem a vitória por 30 x 03. O Brasil ainda teve duas arrancadas ao ataque, com Adrio e Ariel, mas sem maiores desdobramentos. Triunfo indiscutível.

Colômbia passa pela Venezuela

Os colombianos serão os próximos oponentes dos Curumins, no sábado, no encerramento da competição. Nesta quarta, a Colômbia arrancou uma tranquila vitória por 45 x 05 sobre a Venezuela.

Já o Uruguai derrotou o Paraguai por 38 x 12, como esperado. Com isso, uruguaios e chilenos decidirão o título e a vaga no Troféu Mundial M20 no sábado, no aguardado confronto direto.

Campeonato Sul-Americano M20 – em Assunção, Paraguai

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 11 de abril

2ª rodada

05 45

13h00 – Venezuela 05 x 45 Colômbia

03 30

15h00 – Brasil 03 x 30 Chile

15 Robson de Moraes, 14 Victor Guilherme “Feijão” da Silva, 13 Douglas Vinícius “Tarzan” Machado, 12 Leo “Ilha” Ceccarelli, 11 Ariel Rodrigues, 10 Lucas Spago, 9 Daniel “Maranhão” Lima, 8 Matheus Cláudio, 7 Rafael Henrique Teixeira, 6 Gabriel “Argentino” Graef, 5 Williams Crippa, 4 João Victor “Pirulito” da Silva, 3 Levy Marinho, 2 David Páscoa, 1 Piero Pozzi;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” da Silva, 17 Brendon Pinheiro, 18 Henrique Ferreira, 19 Matheus “Acerola” de Oliveira, 20 Adrio de Melo, 21 Felipe Cunha, 22 Patrick Fonseca, 23 Thiago Ramos;

38 12

17h00 – Uruguai 38 x 12 Paraguai

Seleção Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Chile 10 2 2 0 0 2 0 149 3 146 Uruguai 10 2 2 0 0 2 0 137 17 120 Colômbia 5 2 1 0 1 1 0 50 104 -54 Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 37 61 -24 Brasil 1 2 0 0 2 0 1 26 55 -29 Venezuela 0 2 0 0 2 0 0 5 164 -159

Sábado, dia 14 de abril

13h00 – Brasil x Colômbia

15h00 – Paraguai x Venezuela

17h00 – Uruguai x Chile

O formato de disputas

São 6 seleções participantes, divididas em 2 grupos com 3 times cada, sendo que cada seleção enfrenta apenas os times do outro grupo, em um total de 3 rodadas. E é só. O time que mais pontos somar será o campeão, sem que haja uma final. Isso significa que duas seleções podem acabar com 3 vitórias e nenhuma derrota, sem se enfrentarem pelo título.

O torneio adota o sistema de ponto bônus, usando a regra francesa: o bônus ofensivo será dado à equipe que vencer seu jogo fazendo pelo menos 3 tries a mais que seu oponente. O bônus defensivo será do time que perder por diferença de até 7 pontos.

Europeu M20 será decidido entre Portugal e Espanha

Em Coimbra, Portugal está sediando o Europeu M20, torneio que também vale vaga no Troféu Mundial M20. Nesta quarta-feira rolaram as semifinais, com Portugal e Espanha carimbando suas vagas para a grande decisão. Os espanhóis fizeram indiscutíveis 30 x 00 sobre os russos, ao passo que os lusos bateram a forte Holanda (em evolução) por 22 x 07.

Os portugueses entraram no torneio com duas seleções, pela desistência da Alemanha.

Semifinais – quarta, dia 11/04

Ucrânia 42 x 15 Polônia – Semifinal pelo 5º lugar

Romênia 41 x 11 Portugal Centro-Norte – Semifinal pelo 5º lugar

Espanha 30 x 00 Rússia – Semifinal

Portugal 22 x 07 Holanda – Semifinal

Final – sábado, dia 14/04

Polônia x Portugal Centro-Norte – Decisão de 7º lugar

Ucrânia x Romênia – Decisão de 5º lugar

Rússia x Holanda – Decisão de 3º lugar

Portugal x Espanha – FINAL