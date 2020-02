ARTIGO COM VÍDEOS – Os Tupis abriram o domingo com nova derrota no mata-mata da 1ª etapa do World Rugby Challenger Series (a 2ª divisão mundial masculina), em Viña del Mar (Chile), caindo contra o Uruguai por 19 x 05 nas quartas de final pelo 9º lugar.

Os uruguaios foram superiores durante todo o jogo, abrindo logo 12 x 00 no primeiro tempo com tries de Pastore e Amaya. David Páscoa conseguindo responder para o Brasil na segunda etapa atropelando pela ponta após offload do capitão Rauth. Porém, Della Corte selou a vitória dos Teros com o último try.

Abre el marcador Marcos Pastore de @RugbyUruguay con conversión incluída#7sChallengerSeries pic.twitter.com/3KG4FagPUf — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) February 16, 2020

O Brasil enfrentará a Colômbia na semifinal pelo 13º lugar.

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 1a etapa – em Viña del Mar, Chile

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Rafael dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli), Stefano Giantorno (São José), Vicent Quirino (São José);

*Horários de Brasília

Sábado, dia 15 de fevereiro

11h03 – Uganda 24 x 14 Itália

11h25 – Alemanha 48 x 00 Paraguai

11h47 – Jamaica 10 x 12 Papua Nova Guiné

12h09 – Hong Kong 26 x 00 Colômbia

12h31 – Tonga 26 x 12 Portugal

12h53 – Japão 17 x 12 Uruguai

13h15 – Zimbábue 21 x 14 Brasil

13h37 – Chile 45 x 00 México

14h09 – Uganda 47 x 00 Paraguai

14h31 – Alemanha 24 x 17 Itália

14h53 – Jamaica 26 x 05 Colômbia

15h15 – Hong Kong 36 x 00 Papua Nova Guiné

15h37 – Tonga 10 x 00 Uruguai

15h59 – Japão 40 x 00 Portugal

16h21 – Zimbábue 24 x 15 México

16h43 – Chile 43 x 07 Brasil

17h25 – Itália 45 x 15 Paraguai

17h47 – Alemanha 19 x 12 Uganda

18h09 – Papua Nova Guiné 22 x 17 Colômbia

18h31 – Hong Kong 14 x 07 Jamaica

19h08 – Portugal 07 x 39 Uruguai

19h35 – Japão 33 x 07 Tonga

20h02 – Brasil 10 x 19 México

20h30 – Chile 24 x 19 Zimbábue

Grupo A: 1 Japão, 2 Tonga, 3 Uruguai, 4 Portugal

Grupo B: 1 Hong Kong, 2 Papua Nova Guiné, 3 Jamaica, 4 Colômbia

Grupo C: 1 Alemanha, 2 Uganda, 3 Itália, 4 Paraguai

Grupo D: 1 Chile, 2 Zimbábue, 3 México, 4 Brasil

Domingo, dia 16 de fevereiro

12h33 – Quartas de final 9º lugar – Uruguai 19 x 05 Brasil

12h56 – Quartas de final 9º lugar – Itália 47 x 19 Colômbia

13h19 – Quartas de final 9º lugar – México 10 x 30 Portugal

13h42 – Quartas de final 9º lugar – Jamaica 33 x 17 Paraguai

14h15 – Quartas de final 1º lugar – Japão 33 x 00 Zimbábue

14h38 – Quartas de final 1º lugar – Alemanha 29 x 00 Papua Nova Guiné

15h01 – Quartas de final 1º lugar – Chile 28 x 07 Tonga

15h24 – Quartas de final 1º lugar – Hong Kong 10 x 07 Uganda

15h57 – Semifinal pelo 13º lugar – Brasil x Colômbia

16h20 – Semifinal pelo 13º lugar – México x Paraguai

16h43 – Semifinal pelo 9º lugar – Uruguai x Itália

17h06 – Semifinal pelo 9º lugar – Portugal x Jamaica

17h39 – Semifinal pelo 5º lugar – Zimbábue x Papua Nova Guiné

18h02 – Semifinal pelo 5º lugar – Tonga x Uganda

18h25 – Semifinal pelo 1º lugar – Japão x Alemanha

18h48 – Semifinal pelo 1º lugar – Chile x Hong Kong

19h11 – Decisão de 13º lugar

20h03 – Decisão de 9º lugar

20h28 – Decisão de 5º lugar

20h54 – Decisão de 3º lugar

21h23 – FINAL