A Seleção Brasileira terá mais compromissos ainda neste mês, depois do jogo histórico contra os Maoris. Os Tupis viajam para a Argentina e nessa sexta, dia 23, às 22h (horário de Brasília), duelarão com uma das mais importantes seleções provinciais do país vizinho, Tucumán (Los Naranjas), em San Miguel de Tucumán, no campo do Tucumán Lawn Tennis.

Depois, no dia 27, o Brasil vai para a província vizinha encarar Salta (Los Mayuatos), também umas das 6 mais fortes da Argentina.

Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, está de olho na preparação da equipe para o Americas Rugby Championship de 2019, que começa em fevereiro, e chamou 25 atletas para a viagem, dando oportunidade a nomes que não enfrentaram a Nova Zelândia, mas mantendo a base dos titulares. As novidades são as entradas de Sininho, da Poli, e Thiago Evaristo, do Curitiba, com as ausências maiores sendo os irmãos Duque.

O jogo ainda não teve transmissão confirmada.

Quem são Los Naranjas?

Los Naranjas é a seleção da província argentina de Tucumán, no noroeste do país, uma das grandes forças do interior da Argentina na bola oval. Tucumán foi vice campeão da edição 2017 do Campeonato Argentina de seleções provinciais e soma um total de 11 títulos da competição (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 2005, 2010, 2013, 2014), sendo o segundo maior campeão (atrás apenas de Buenos Aires).

O Campeonato Argentino, no entanto, foi paralisado e não será disputado em 2018, como parte da remodelação de calendário que está sendo feita pela União Argentina de Rugby. Com isso, Los Naranjas estão neste ano apenas jogando amistosos e o jogo com os Tupis será o grande desafio de 2018.

22h00 – Tucumán (Argentina) x Brasil, em San Miguel de Tucumán

Convocados:

Avançados: Endy Willian Pinheiro (Curitiba), Wilton Murilo Rebolo (Band Saracens), Jardel Vettorato (Farrapos), Lucas Abud (Poli), Matheus “Blade” Rocha (Jacareí), Pedro Bengaló (Poli), Cléber “Gelado” Dias (Poli), Gabriel Paganini (Band Saracens), Lucas “Bruxinho” Piero (Desterro), Michael “Ilha” Moraes (Curitiba), André “Buda” Arruda (Desterro), Arthur Bergo (SPAC), Devon Muller (Band Saracens), João “Sininho” Talamini (Poli);

Linha: Douglas Rauth (Curitiba), Josh Reeves (Utah Warriors, EUA), Felipe Sancery (São José), Thiago Evaristo (Curitiba), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), Jacobus De Wet Van Niekerk (Poli), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Robert Tenorio (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Valentin Garcia (Poli), Daniel Sancery (São José);