No último compromisso da Seleção da USP representando o Brasil no Mundial Universitário de Sevens, a vitória coube à França, que derrotou as brasileiras por 46 x 00.

No primeiro dia, o time brasileiro já havia sentido o peso do torneio e fora derrotado por australianas, sul-africanas e belgas, despedindo-se assim da competição.

O time francês foi ao torneio que está sendo disputado na Namíbia com um grupo forte, que inclui atletas de elite envolvidas com as seleções francesas principais. França, Bélgica, África do Sul e Austrália foram às semifinais.