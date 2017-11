O Ranking Mundial no mês de junho vira uma verdadeira montanha russa com muitos jogos mexendo com a classificação geral. Depois de uma semana de queda, o Brasil teve uma semana de alta, ganhando duas posições para alcançar seu melhor ranqueamento no ano após derrotar a Bélgica fora de casa. O triunfo dos Tupis de sábado somado à derrota queniana para Hong Kong significou que o Brasil ocupa agora o 28º lugar geral, superando justamente Bélgica e Quênia, mas ainda ficando atrás da Holanda, que venceu a Suíça, e do Chile, mesmo após os Condores perderem para a Rússia.

O Uruguai foi outro país que festejou subida no Ranking, assumindo o 18º lugar geral, depois de derrotar a Namíbia fora de casa, enquanto a Argentina voltou a subir e tomou o 9º lugar geral ao vencer a Itália.