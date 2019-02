A vitória em casa sobre o Canadá no último sábado rendeu ao Brasil 2 posições no Ranking Mundial do World Rugby, com o país assumindo a 26ª posição geral.

O impacto da vitória só não foi maior porque Bélgica e Alemanha duelaram no mesmo dia, com os belgas obtendo uma importante vitória – mas o resultado jogou os alemães para uma posição abaixo do Brasil.

Já o Canadá caiu da 20ª para a 21ª colocação, por conta também da vitória da Espanha sobre a Rússia no domingo.