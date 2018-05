A vitória dos Tupis sobre o Chile no sábado passado – a maior da história – teve elevou o Brasil uma posição do Ranking Mundial, chegando ao 26º lugar, ao passo que os chilenos caíram para o 31º posto, a pior colocação da história do país.

O próximo jogo do Brasil, no próximo sábado, contra a Argentina XV, não valerá pontos no Ranking.