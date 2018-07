Abrindo o dia final de jogos do torneio feminino da Copa do Mundo de Sevens, em São Francisco, o Brasil conseguiu sua primeira vitória no torneio, superando a Papua Nova Guiné na semifinal pelo 13º lugar por 15 x 12, garantindo vaga na decisão contra a África do Sul.

Todos os jogos estão disponíveis AO VIVO no app do Mundial (com direito a realidade virtual dos bastidores do torneio), no site e Facebook da competição! Clique aqui para a prévia sobre o Torneio Feminino.

Ligue-se em nossas redes sociais para ficar por dentro do que está rolando no Mundial – com Twitter ao vivo atualizando os placares em tempo real.

- Continua depois da publicidade -

Brasil vence em São Francisco!

A primeira vitória do Brasil no estádio AT&T Park saiu contra a Papua Nova Guiné, mas o jogo não foi nada fácil. As Yaras começaram melhores e marcaram o primeiro try com Leila, interceptando passe perigoso da Papua dentro das 22. Erro da oponente e try brasileiro. Mas as falhas de tackles seguiram com o Brasil vendo Garesa disparar pelo meio do campo e correr para o try de empate do time da Oceania, que não virou virada pela perda de uma fácil conversão.

O Brasil logo deu o troco para ir ao intervalo na frente. Mile arrancou pela ponta, quebrou tackle e cravou o segundo try das Yaras. E o segundo tempo começou com mais corrida pela ponta do Brasil – após boa troca de passes, Raquel disparou para abrir 15 x 05 para as Yaras. Porém, Papua reagiu e depois de 4 tackles quebrados e um offload preciso Kwarula fez o segundo try, reduzindo a diferença para 15 x 12. O Brasil conseguiu segurar o jogo, mas sofreu para confirmar a vitória.

A oponente do Brasil pelo 13º lugar – que vale igualar o feito da Copa do Mundo de 2013 – será a África do Sul, que não teve problemas para fazer 34 x 00 no México.

França e Nova Zelândia farão a final

A grande final do feminino será disputada entre França e Nova Zelândia. As francesas foram a sensação eliminando a campeã da Série Mundial de Sevens, a Austrália, em uma virada histórica. Pelite e Green abriram 12 x 00 para as australianas, mas a França reagiu bravamente no segundo tempo, com Pelle reduzindo, Horta empatando no minuto final e, já com o tempo esgotado, Ciofani disparou para o try da vitória francesa. 19 x 12.

Já a Nova Zelândia passou pelo sufoco imposto pelo time da casa, os Estados Unidos. 26 x 21, com Taper fazendo 2 tries que colocavam os EUA na frente no começo do jogo. Mas Tui, Boughton e Woodman asseguraram a vitória das Black Ferns.

Pelo Challenge Trophy, a Inglaterra colocou 38 x 00 sobre a China, ao passo que o Japão virou no fim sobre Fiji para vencer por 15 x 14. Já pelo 5º lugar, Irlanda e Espanha se impuseram sobre Rússia e Canadá, 20 x 15 e 26 x 14 respectivamente.



Copa do Mundo de Sevens – São Francisco 2018

*Horários de Brasília

Sábado, dia 21 de julho

Semifinais pelo 13º lugar

13h30 – México 00 x 34 África do Sul

13h52 – Papua Nova Guiné 12 x 15 Brasil

Semifinais pelo Challenge Trophy

14h14 – Inglaterra 38 x 00 China

14h36 – Fiji 14 x 15 Japão

Semifinais pelo 5º lugar

14h58 – Irlanda 20 x 15 Rússia

15h20 – Espanha 26 x 14 Canadá

Semifinais pelo Ouro

15h42 – Austrália 12 x 19 França

16h04 – Nova Zelândia 26 x 21 Estados Unidos

Decisão de 15º lugar

21h10 – México x Papua Nova Guiné

Decisão de 13º lugar

21h32 – África do Sul x Brasil

Decisão de 11º lugar

21h54 – China x Fiji

Decisão do Challenge Trophy

22h16 – Inglaterra x Japão

Decisão pelo 7º lugar

22h38 – Rússia x Canadá

Decisão de 5º lugar

23h00 – Irlanda x Espanha

Decisão de Bronze (3º lugar)

23h22 – Austrália x Estados Unidos

FINAL – Decisão de Ouro

23h47 – França x Nova Zelândia