Os Tupis terão dois atletas que atuam no exterior para a partida de sábado contra os Maori All Blacks: Luiz Vieira, o Monstro, ex São José, que vem fazendo carreira na França, atuando hoje pelo Tyrosse, tradicional clube da 3ª divisão do país; e a novidade Matteo Dell’Acqua, nascido na Itália, de família brasileira, que atua na primeira divisão italiana pelo Valorugby Reggio Emilia. Dell’Acqua é segunda e terceira linha e já havia sido chamado para defender os Tupis anteriormente, mas ainda não debutou com a seleção.

Monstro e Matteo estão indo muito bem em suas temporadas na Europa. Vamos a alguns dados:

Monstro

Fédérale 1 francesa

Clube: Tyrosse

Posição: Segunda linha

Peso/Altura/Idade: 110 kg / 1,95m / 24 anos

Jogos na temporada: 6 jogos

Tries: 1

Monstro marcou o primeiro try da temporada do Tyrosse, na derrota da primeira rodada por 27 x 10 para Saint Jean de Luz.

Matteo

Top 12 italiano

Clube: Valorugby Reggio Emilia

Posição: Segunda/Terceira linha

Peso/Altura/Idade: 111 kg / 1,93m / 27 anos

Jogos na temporada: 5

Tries: 2

Matteo Dell’Acqua foi o nome do último jogo do Valorugby, marcando os 2 tries da vitória de sua equipe por 31 x 19 sobre o Verona. Ambos de maul no primeiro tempo. Confira-os: