ARTIGO COM VÍDEOS -As Yaras não decepcionaram e seguem invictas na América do Sul! Pela 13ª vez, o Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano Feminino, assegurando sua classificação à Copa do Mundo de Sevens e ao Hong Kong Sevens de 2018! Campanha mais uma vez impecável no Carrasco Polo, em Montevidéu, mas com uma final apertada diante da Argentina.

Primeiro dia perfeito das Yaras!

O primeiro desafio brasileiro acabou com um tranquilo 34 x 00 sobre o Peru, com 6 tries, 3 em cada tempo. Baby guardou 2 em sequência no primeiro tempo abrindo o caminho para a vitória consistente. Paulinha, Haline, Leila e Aline marcaram os demais.

No segundo embate da sexta, as Yaras fizeram seu primeiro jogo na história contra a debutante Costa Rica e venceram por simples 55 x 00, em um jogo de um time só que teve Aline fazendo um hat-trick (3 tries) para o Brasil. Milena, Leila, Rafa, Raquel, Bianca e Tixa fizeram os demais tries verde e amarelos.



A sexta-feira se encerrou de com outro show brasileiro. As Yaras fecharam o dia invictas e sem levarem tries com um contundente 55 x 00 sobre o Chile, que teve mais 3 tries de Aline, em dia incrível (7 tries em 3 partidas para ela), outros 2 cada de Bianca e de Baby, além de um try de Tixa e um penal try.



Brasil segue com vitória no segundo dia de jogos

No primeiro desafio da segunda bateria de jogos, o Brasil encarou o Uruguai – equipe que, ontem, venceu 2 jogos no dia e decaiu somente contra o Paraguai. O primeiro tempo da partida terminou em 14 x 00, Aline e Baby rumo ao ingoal e conversões de Izzy e Raquel.

No segundo tempo, Rafa brilhou chegando ao território adversário por 3 vezes, marcando com veemência sua primeira participação no Sula. No último lance, try e conversão de Leoas. Bia arrancou e marcou o seu com Leila convertendo. O placar final? 38 x 00 com evidência para as jovens atletas fazendo um belo trabalho no saldo positivo.

Veteranas dão show em partida contra o Paraguai

Se a partida contra o Uruguai foi das jovens Yaras, ao enfrentar o Paraguai o Brasil se destacou com as veteranas! A arrancada de Raquel logo no início de jogo resultou em um try. Logo em seguida: try do Paraguai, o placar empatou depois de uma bola saída do scrum. Devolvendo, Baby marca em seguida e Raquel converte, 12 x 05 e fim do primeiro tempo.

O segundo tempo foi de Paulinha, Raquel e Izzy, três olímpicas marcando a passagem por mais um Sula. O placar final foi 36 x 00 e, assim, Yaras classificadas para Hong Kong!

Yaras campeãs!

O jogo final contra a Argentina não foi nada fácil para as Yaras, que tiveram mais trabalho do que o normal para superarem as aguerridas Pumas, em franca evolução. E o primeiro tempo foi de levar preocupação à torcida brasileira, com a Argentina abrindo o placar com o primeiro try do jogo que, no entanto, foi prontamente respondido por Baby, correndo mais de meio campo. Logo depois, Izzy guardou novo try para o Brasil que sugeria que o jogo entrava nos eixos a favor das Yaras. A Argentina, contudo, não sentiu o golpe, foi para cima e marcou mais um try, que deixou tudo igual novamente, 12 x 12.

Apenas antes do intervalo o Brasil conseguiu voltar à dianteira com grande corrida de Haline, colocando 17 x 12 no marcador. Ainda assim, as Pumas mantiveram o nível, evoluindo tremendamente na defesa. Somente um try saiu no segundo tempo, em outra grande corrida desde o campo de defesa, com Bianca, que selou o título brasileiro. 22 x 12! Mas nada fácil.

Com a vitória, o Brasil assegurou vaga na Copa do Mundo de 2018, que será jogada em julho, em São Francisco, nos Estados Unidos. Brasil e Argentina ainda serão os sul-americanos que disputarão o Hong Kong Sevens em abril do ano que vem, valendo a promoção à elite da Série Mundial de Sevens para a temporada 2018-19.



Tabela de jogos

Sexta-feira, dia 10 de novembro

*Horários de Brasília

10h00 – Uruguai 20 x 07 Chile

10h22 – Paraguai 34 x 00 Costa Rica

10h44 – Brasil 34 x 00 Peru

12h06 – Paraguai 27 x 15 Uruguai

12h28 – Argentina 55 x 00 Chile

12h50 – Brasil 55 x 00 Costa Rica

14h18 – Paraguai 14 x 19 Peru

14h40 – Argentina 41 x 00 Costa Rica

15h02 – Brasil 55 x 00 Chile

16h24 – Argentina 36 x 05 Peru

16h45 – Uruguai 22 x 00 Costa Rica

Sábado, dia 11 de novembro

*Horários de Brasília

10h00 – Chile 05 x 24 Peru

10h22 – Argentina 19 x 05 Paraguai

10h44 – Brasil 38 x 00 Uruguai

12h06 – Peru 17 x 10 Costa Rica

12h28 – Brasil 36 x 05 Paraguai

12h50 – Argentina 36 x 00 Uruguai

14h18 – Chile 19 x 00 Costa Rica

15h30 – Peru 10 x 05 Uruguai

15h52 – Paraguai 41 x 00 Chile

16h14 – Brasil 22 x 12 Argentina

Classificação final

1 Brasil, 2 Argentina, 3 Peru, 4 Paraguai, 5 Uruguai, 6 Chile, 7 Costa Rica;

Seleção brasileira para o Sul-Americano: Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Luiza Campos (Leoas de Paraisópolis), Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Haline Scatrut (Curitiba), Paulinha Ishibashi (SPAC), Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis), Milena Silva (São José), Leila Silva (Leoas de Paraisópolis), Aline Furtado (USP), Letícia “Tixa” Martins (Band Saracens), Rafaela Zenelatto (Curitiba);

Ano Sede Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 7º lugar 8º lugar 2004 Barquisimeto (Venezuela) Brasil Venezuela Colômbia Argentina Uruguai Chile Paraguai Peru 2005 São Paulo (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Colômbia Chile Uruguai Paraguai Peru 2007 Viña del Mar (Chile) Brasil Colômbia Venezuela Argentina Chile Uruguai Peru 2008 Punta del Este (Uruguai) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2009 São José dos Campos (Brasil) Brasil Argentina Venezuela Uruguai Colômbia Chile Peru Paraguai 2010 Mar del Plata (Argentina) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2011 Bento Gonçalves (Brasil) Brasil Argentina Chile Uruguai Colômbia Peru Venezuela Paraguai 2012 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Colômbia Uruguai Argentina Chile Venezuela Paraguai Peru 2013 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Uruguai Venezuela Colômbia Chile Peru Paraguai 2014 Santiago (Chile) Brasil Argentina Uruguai Colômbia Chile Paraguai Venezuela 2015* Santa Fé (Argentina) Colômbia Argentina Venezuela Uruguai Paraguai Chile Peru Costa Rica 2016 Rio de Janeiro (Brasil) Brasil Argentina Colômbia Venezuela Paraguai Chile Peru Uruguai 2017 Carlos Paz (Argentina) Brasil Argentina Colômbia Paraguai Venezuela Chile Peru Uruguai 2017-18 Montevidéu (Uruguai) Brasil Argentina Peru Paraguai Uruguai Chile Costa Rica

*Em 2015, o Brasil não disputou porque o torneio valia como Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos do Rio 2016

Foto: Pablo Quaranta/Sudamérica Rugby