A partir de 2018 o Campeonato Sul-Americano de Rugby XV deverá cara nova. Durante a Super Week de Sudamérica Rugby, realizada em Medellín, Colômbia, nesta semana, foi revelado que o Sul-Americano passará a ter 6 nações (Um Seis Nações Sul-Americano), com Argentina XV, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia se enfrentando em maio.

A notícia foi dada pela imprensa local e pelo Americas Rugby News, mas ainda carece de um anúncio oficial pelo canal de imprensa da Sudamérica Rugby. Caso o novo formato do Sul-Americano venha a se confirmar, o Brasil contará com nada menos que 10 jogos garantidos de rugby XV dentro do continente americano, 5 pelo Americas Rugby Championship e 5 pelo Sul-Americano, incluindo jogos de ida e volta contra argentinos, uruguaios e chilenos, além dos amistosos internacionais de junho e novembro.

Também foi noticiado pelo Americas Rugby News que os plano para a criação de uma segunda divisão do Americas Rugby Championship, com quatro seleções participantes (duas da América do Norte e Caribe, duas da América do Sul), estão avançando.

Foto: Brasil x Colômbia 2015 – Fotojump