O Brasil receberá em 2019 o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, e a CBRu intensificou sua busca por novos jogadores para a Seleção Juvenil, confirmando uma seletiva para os dias 15 e 16 de setembro para jogadores que postulam entrar para o grupo.

A comissão técnica teve uma troca, com o argentino Damian Rotondo deixando o comando da seleção para o neozelandês Jake Mangin, que já comandava a seleção brasileira adulta masculina de sevens, assumir esse posto. A lista de jogadores aceitos na seletiva foi anunciada, recheada de atletas de núcleos menos tradicionais do rugby brasileiro. Minas Gerais, em especial o Triângulo Mineiro, que tem seu circuito de sevens M19, colheu os fruto do trabalho tendo nada menos que 9 jogadores, sendo 7 do Triângulo.