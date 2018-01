No dia 9 de fevereiro, os Tupis farão seu primeiro jogo em casa pelo Americas Rugby Championship. Depois da estreia no dia 3 contra o Chile em Santiago, o Brasil receberá em São Paulo o Uruguai no estádio do Pacaembu no dia 9, sexta-feira, às 20h30.

Depois, a Seleção Brasileira fará mais duas partidas em casa, ambas no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. No sábado dia 24 de fevereiro o Brasil recebe os Estados Unidos (17h40) e no sábado dia 3 de março a partida é contra a Argentina XV (18h10).

Os ingressos para as partidas estão sendo vendidos já pelo StubHub (clique aqui). Os ingressos para o jogo com o Uruguai custam a partir de R$12,59, ao passo que as partidas em São José dos Campos estão a partir do valor de R$8,59.

Data Hora (Brasília) Cidade Estádio Seleção da casa placar X placar Seleção visitante 27/01/2018 23:00 Vancouver (Canadá) BC Place CANADÁ X URUGUAI 03/02/2018 16:00 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X BRASIL 03/02/2018 23:00 Los Angeles (EUA) Stub Hub Center ESTADOS UNIDOS X ARGENTINA XV 09/02/2018 20:00 São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL X URUGUAI 10/02/2018 17:40 Ushuaia (Argentina) Estadio Agustin Pichot ARGENTINA XV X CHILE 10/02/2018 21:00 Sacramento (EUA) Papa Murphy's Park ESTADOS UNIDOS X CANADÁ 17/02/2018 18:30 Fullerton/Los Angeles (EUA) Titan Stadium CANADÁ X BRASIL 17/02/2018 21:00 Fullerton/Los Angeles (EUA) Titan Stadium ESTADOS UNIDOS X CHILE 17/02/2018 21:00 Punta del Este (Uruguai) Estadio Domingo Burgueno, Maldonado URUGUAI X ARGENTINA XV 24/02/2018 a definir San Salvador de Jujuy (Argentina) Estadio 23 de Agosto ARGENTINA XV X CANADÁ 24/02/2018 16:00 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X URUGUAI 24/02/2018 18:00 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ESTADOS UNIDOS 03/03/2018 15:30 Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua URUGUAI X ESTADOS UNIDOS 03/03/2018 16:00 La Serena (Chile) Estadio La Portada CHILE X CANADÁ 03/03/2018 18:00 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ARGENTINA XV

- Continua depois da publicidade -

Foto: Brasil x Uruguai em 2016