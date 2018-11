O sábado, dia 10 de novembro, será histórico em São Paulo. No Estádio do Morumbi, o rugby brasileiro quebrará recorde de público da modalidade, com quase 40 mil torcedores sendo aguardados para o duelo inédito do Brasil com os Maori All Blacks, a seleção maori da Nova Zelândia, que reúne atletas ascendentes do rugby do país.

Com transmissão ao vivo do SporTV2 e do Twitter da Brasil Rugby, além da Web Rádio Butantã News, Brasil e Maori All Blacks será um dos maiores desafios técnicos já encarados pelos Tupis, apesar de não valer pontos para o Ranking Mundial.

Programa #Ovalados fará o aquece para o jogo entre Brasil e Maori All Blacks no sábado! Conecte-se às 17h45 em nosso Facebook! pic.twitter.com/TGPlZfBS5y — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 9, 2018

Abaixo, os confrontos entre os elencos escalados pelos técnicos Rodolfo Ambrosio, do Brasil, e Clayton McMillan, dos neozelandeses:

1ª linha

Do lado do Brasil, a primeira linha tem Abud, Nelson e Jardel. Yan, lesionado, é o desfalque, com Nelson assumindo a vaga como hooker. Abud e Nelson estão entre os atletas tentando um lugar na Major League Rugby americana, ao passo que Jardel é um dos veteranos mais aclamados da seleção. O scrum vem sendo um trunfo dos brasileiros que, no entanto, ainda têm o desafio de conseguirem defender os mauls vindos de laterais;

Do lado maori, Ben May, Ash Dixon (que ainda, neste sexta-feira, é dúvida) e Marcel Renata. Dixon (dos Highlanders) é o capitão do time e um jogador extremamente versátil e veloz para a posição, enquanto Ben May é dos atletas mais experientes do grupo (atuando pelos Hurricanes) e tem 1,93m, pronto para por pressão física na primeira linha brasileira;

2ª linha

O Brasil terá Monstro, vindo do rugby francês, jogando ao lado de Gelado, astro ascendente do rugby nacional que está buscando um lugar na Major League Rugby. Na reserva está Matteo Dell’Acqua, a novidade que atua no Top12 italiano;

O desafio dos brasileiros será duelar com uma segunda linha neozelandesa muito alta. Pari Pari Parkinson é simplesmente o atleta mais alto do rugby profissional neozelandês, com 2,04m. A seu lado estará Walker-Leawere, de somente 21 anos, que deixa no banco Jackson Hemopo, um dos atletas do elenco que já defendeu os All Blacks principais;

3ª linha

A terceira linha do Brasil terá uma formação inédita, com Devon Muller ganhando um lugar entre os titulares para jogar ao lado de Bergo, o melhor jogador do rugby brasileiro em 2017, que busca seu lugar na Major League Rugby. Buda será o oitavo, proporcionando junto de Devon e Bergo uma terceira linha de grande impacto no breakdown;

Akira Ioane é o oitavo e um dos grandes nomes neozelandeses da partida. Com apenas 23 anos, Ioane, dos Blues, é nome que vem tentando cavar seu lugar nos All Blacks principais, já tendo feito seu nome no sevens do país. A seu lado estarão os asas Billy Harmon e Reed Prinsep, ambos ainda com pouca experiência, tendo apenas composto elenco no Super Rugby. Os brasileiros buscarão proporcioná-los um valioso desafio. Há espaço para os Tupis nesses embates;

Halfbacks

A dupla de scrum-half e abertura do Brasil é inquestionável. Com a 9, Tanque, um dos jogadores mais experientes do elenco atual, conquistando espaço em um jogo que era inimaginável nos tempos heroicos quando o scrum-half começou a jogar. Com a 10, o neozelandês de nascimento Josh Reeves, que já fez história com a camisa do Brasil e está de malas prontas para defender o Utah Warriors, da MLR americana. Chutador exemplar, Josh promete somar pontos o máximo possível contra seus conterrâneos, enquanto Tanquinho quer mostrar a genialidade que deu fama à sua carreira;

O scrum-half dos maoris será a opção menos badalado do elenco, Jonathan Ruru, que, no entanto, foi importantíssimo no título do Auckland no último Campeonato Neozelandês (Mitre10 Cup). A seu lado o abertura será Otere Black, destaque do Mundial M20 de 2015 e muito bom nos arremates a gol;

Centros

Moisés Duque e Felipe Sancery fazem poderosa dupla de centro para o Brasil, ambos de olho em um lugar na MLR. Moisés é um dos jogadores mais experientes do time e é protagonista de grandes momentos com a camisa dos Tupis, sempre capaz de lances geniais. Já Felipe Sancery é solidez e estabilidade, sendo jogador confiável a ponto de um pouco tempo assegurar a capitania da seleção;

A dupla neozelandesa será Rob Thompson, de 27 anos, e Teihorangi Walden. Ambos atuam juntos no Super Rugby pelos Highlanders e têm experiência na competição. Entrosamento que pode produzir boas ações do lado maori;

Back Three

Os pontas brasileiros serão Robert e Zé, enquanto o fullback será Daniel Sancery. Robert reconquistou um lugar entre os titulares e tem potência para pressionar os kiwis, jogando pertinho de sua casa (pois é oriundo do Rugby Para Todos, que fica próximo ao estádio). Zé se notabilizou como um dos grandes jogadores do Super 16 pela Poli, com jogadas geniais com as mãos e com os pés, ao passo que Daniel é uma máquina de quebrar tackles vindo do fundo, trazendo experiência do rugby francês e almejando um lugar na MLR;

Matty Lansdown, de somente 21 anos (um dos únicos que não atuou ainda no Super Rugby), será o fullback dos maoris, enquanto nas pontas estarão Shaun Stevenson, de 21 (mas já com 33 jogos e 6 tries marcados pelos Chiefs no Super Rugby), e Jonah Lowe, de 22 (tendo debutado neste ano nos Hurricanes). Juventude no fundo do campo neozelandês, com atenção máxima sobre Stevenson;

19h00 – Brasil x Maori All Blacks, em São Paulo – SporTV2 AO VIVO e Twitter Brasil Rugby AO VIVO



Árbitro: Federico Anselmi (Argentina) / Auxiliares: Pablo De Luca (Argentina) e Francisco González (Uruguai) / TMO: Santiago Borsani (Argentina);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Devon Muller, 6 Arthur Bergo, 5 Cléber “Gelado” Dias, 4 Luiz “Monstro” Vieira, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Segura, 17 Endy Willian Pinheiro, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Matteo Dell’Acqua, 20 Michael “Ilha” Oliveira, 21 Douglas Rauth, 22 Jacobus De Wet Van Niekerk, 23 Stefano Giantorno;

Maori All Blacks: 15 Matty Lansdown, 14 Jonah Lowe, 13 Rob Thompson, 12 Teihorangi Walden, 11 Shaun Stevenson, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Akira Ioane, 7 Billy Harmon, 6 Reed Prinsep, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Isaia Walker-Leawere, 3 Marcel Renata, 2 Ash Dixon (c), 1 Ben May;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Chris Eves, 18 Tyrel Lomax, 19 Jackson Hemopo, 20 Mitch Karpik, 21 Bryn Hall, 22 Josh Ioane, 23 Matt Proctor;