A derrota para os Estados Unidos não custou ao Brasil posições no Ranking mundial. Os Tupis seguem com o 27º lugar gera e têm uma boa notícia: poderão ficar acima do Chile ao final do Americas Rugby Championship.

Isso porque o Chile sofreu no último sábado em casa sua pior derrota na história para o Uruguai e poderão perder ainda mais pontos no Ranking no próximo sábado, caso seja derrotado também em casa pelo Canadá. Se isso ocorrer, os Cóndores ficarão abaixo do Brasil no Ranking. Os Tupis não perderão pontos na última rodada, pois o jogo contra a Argentina XV não conta pontos para o Ranking, já que a Argentina XV é oficialmente a segunda seleção argentina e somente os jogos dos Pumas valem para o Ranking da Argentina.

O Uruguai comemorou o fim de semana, com a vitória sobre os chilenos rendendo aos Teros pontos suficientes para ultrapassarem os Estados Unidos e assumirem o 16º lugar geral, sendo pela primeira vez na história os segundos melhores das Américas.