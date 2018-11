No dia 25 de novembro, em São Paulo, será jogada a 1ª Copa Sul-Americana de Rugby League Feminino, o rugby de 13 jogadores. Será apenas uma partida: Brasil contra Argentina. Jogo inédito, seleção inédita, formada pela jovem Confederação Brasileira de Rugby League.

E para a primeira partida na história da modalidade, a Seleção Brasileira convocada pelo técnico André “Boy” (do SPAC, com grande história pelos Tupis) está recheada de grandes nomes da história das Yaras. Estarão no time nada menos Paulinha Ishibashi (Rio 2016 e Copas do Mundo de Sevens de 2009 e 2013), Edna Santini (Rio 2016 e Copa do Mundo de Sevens de 2013) e Bruna Lotufo (Copa do Mundo de Sevens de 2009), apenas para citar as atletas com experiência nos máximos torneios de sevens do mundo. Carolina Palazzini, do Band, será a capitã do time, que conta com 20 atletas (das quais 7 são do Band).

O jogo contra a Argentina valerá como parte das Eliminatórias para a torneio feminino da Copa do Mundo de Rugby League de 2021, que ocorrerá na Inglaterra.

Convocação:

Aline Mayumi (SPAC), Amanda Onaga (USP), Ana Cláudia (Rio de Janeiro XIII), Ana Paula Teixeira (Band), Andressa Contreras (Niterói), Bruna Lotufo (Band), Camila Giaj-Levra (Band), Camila Santos (SPAC), Carolina Palazzini (Band), Danielle Missau (Pasteur), Edna Santini (São José), Grasiele Santos (Band), Juliana Modaneze (Band), Karina Araújo (Vitória), Kathelen Silva (São Lourenço),eKatlen Oliveira (São Lourenço), Schwarleny Schawambach (Band), Tatiane Fernandes (Lenks Sorocaba);

Copa do Mundo de Rugby League Feminina de 2021 terá 2 vagas para as Américas

As chances do Brasil são reais de classificação para a próxima edição da Copa do Mundo de Rugby League Feminina. Isso porque foi confirmado que a competição contará com 8 vagas, 2 a mais que em 2017, das quais 2 vagas serão das Américas.

Inglaterra (país sede), Austrália e Nova Zelândia (campeã e vice de 2017) já estão asseguradas no torneio. As outras 5 vagas serão distribuídas assim:

1 vaga para a Europa;

2 vagas para Ásia-Oceania;

2 vagas para as Américas/Oriente Médio

Quem vencer o jogo entre Brasil e Argentina deverá ter pela frente Canadá (que disputou o Mundial de 2017) e Estados Unidos, além de talvez alguma equipe caribenha (Jamaica) ou do Oriente Médio (Líbano), o que ainda está para ser confirmado.