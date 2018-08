Foi confirmado: o jogo do dia 10 de novembro entre Tupis e Maori All Blacks será mesmo no Estádio do Morumbi, em São Paulo, sendo o primeiro jogo da Seleção Brasileira nesse estádio.

Os ingressos para Brasil e Maori All Blacks serão vendidos a partir de segunda-feira, dia 20 de agosto, no site allblacksmaorinobrasil.com.br e custarão R$ 40 (arquibancada), R$ 60 (cadeira térrea) e R$ 80 (cadeira superior).

O pontapé inicial será às 19h00.