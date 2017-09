Bem-vinda uma nova Seleção Brasileira de Rugby. Pela primeira vez, o Brasil contará com uma seleção feminina juvenil disputando um torneio oficial. Em outubro de 2018, Buenos Aires, na Argentina, receberá os Jogos Olímpicos da Juventude, a Olimpíada juvenil do Comitê Olímpico Internacional, e o Brasil buscará uma vaga na competição em qualificatório a ser disputado no primeiro semestre do ano que vem, em data e local a serem confirmados.

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) convocou atletas para Seleção Feminina Juvenil pela primeira vez na história. Foram chamadas para treinos 24 meninas nascidas entre os anos 2000 e 2001 com o objetivo de começar a moldar a equipe.

“O trabalho visa o qualificatório para os Jogos da Juventude. Estamos começando o processo de preparação agora para identificar realmente as atletas que possam fazer parte desse grupo, para ano que vem podermos nos preparar melhor com uma equipe praticamente formada”, afirma Gabriel Cenamo, o Gabó, auxiliar técnico da Seleção Brasileira Feminina de Rugby. “Outra vantagem de montarmos uma Seleção Juvenil agora é auxiliar no processo de renovação que a Seleção principal vem passando desde o termino das Olimpíadas no Rio”, complementa.

As atletas escolhidas para o camp foram identificadas ao longo dos últimos meses, nas Academias de Alto Rendimento da CBRu, na Copa Cultura Inglesa e no Super Sevens. Além disso, os clubes de todo o país puderam indicar atletas que se encaixam no perfil necessário para a convocação. Após este primeiro momento, um segundo camp deverá ser feito no fim de novembro, para novas atletas serem observadas pela comissão técnica.

Confira as atletas convocadas: Ana Laura Viviam da Conceição (Atletismo), Anair Fernanda Peres Lajarin (Curitiba), Andressa do Nascimento Alves (Guanabara), Anne Crystyan Oliveira dos Santos (Guanabara), Arielly Medeiros (Jacareí), Beatriz Liviniec Fortunato Pereira (Curitiba), Carolina Silva Belasco (SPAC), Elen Cristina Furtuoso Rosa (Curitiba), Emanuelly Costa (Niterói), Eshyllen Coimbra Cardoso (Guanabara), Fernanda Pasternack Lobato (ABC), Giovanna Nayla Olio (SPAC), Giulia Mota (Jacareí), Grasiele de Macedo Andrade (New Christians), Kathelen Ferreira da Silva (São Lourenço), Laís de Andrade Bartonelli (Taurus Uberaba), Larissa Thauane Lopes (Jacareí), Milena Batista Mariano Silva (São José), Roberta Zanatta Marques (Centauros), Ryanne Vanessa Siqueira de Sousa (Armada), Silmara Oliveira Alves dos Santos (Leoas de Paraisópolis), Silvana Oliveira Alves dos Santos (Leoas de Paraisópolis), Vanessa dos Santos Oliveira (ONG Integração), Vitória Estivalet Machado (Charrua).