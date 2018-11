Nos dias 23 e 25 de novembro, sexta no CERET e domingo no Clube de Campo do Palmeiras, São Paulo receberá os dois jogos do Brasil pelo inaugural Sul-Americano de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. No dia 23 o Brasil enfrentará a Colômbia e no dia 25 a Argentina e o time já foi convocado pelo técnico samoano Manupo Faalalo. O time conta com 21 jogadores, de clubes inportante do Rugby Union nacional, incluindo Lucas Drudi, do Jacareí, com longo currículo pelos Tupis e artilheiro do Super 16. For convocados ainda 2 atletas de futebol americano da Portuguesa e 2 atletas que atuam no Rugby League do exterior: Jorge Cabral, que joga no Oxford, time semi profissional da 3a divisão da Inglaterra), e Zachary Grundy, do Nambuur, clube amador australiano.

1 Liniker Farias (São Lourenço, MG)

2 Rogério Simões (Bandeirantes, SP)

3 Warlen Junior (Jacareí, SP)

4 Lucas Drudi (Jacareí, SP)

5 Douglas Parazi (Piratas, SP)

6 Vinícius Hideo (SPAC, SP)

7 Lucas Viñas (Paraná Rugby League, PR)

8 Leandro Caetano (Bandeirantes, SP)

9 Jorge Cabral (Oxford Rugby League, Inglaterra);

10 Gudemberg Silva (Bandeirantes, SP)

11 Gabriel Eduardo (Paraná Rugby League, PR)

12 Bruno Gil (Bandeirantes, SP)

13 Zachary Grundy (Nambour Crushers – Austrália)

14 Matheus Marinho (Bandeirantes, SP)

15 Danilo Vieira (Templários, SP)

16 Johnny Santos (Portuguesa Futebol Americano, SP)

17 Branco Meneses (Portuguesa Futebol Americano, SP)

18 Rafael Góes (Jacareí, SP)

19 Caio Ozzioli (Bandeirantes, SP)

20 Denes Cardozo (Piratas, SP)

21 Arthur Isaac (São Lourenço, MG);