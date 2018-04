O ano de 2018 promete ser o ano do rugby juvenil na América do Sul. No início de março, o rugby feminino M18 agitou São José dos Campos com a primeira edição do Sul-Americano Feminino Juvenil.

Já em abril será a vez do Sul-Americano M20 ter lugar, a partir do próximo domingo, dia 8, em Assunção, no Paraguai. A comissão técnica de Damian Rotondo e Fernando Portugal revelou sua lista de convocados, que buscarão levar ao Brasil ao Troféu Mundial M20 de 2018, a segunda divisão mundial da categoria.

O campeonato deste ano será diferente, com a participação de 6 seleções, separadas em 2 grupos de 3 equipes cada. As equipes de um grupo enfrentarão somente os times do outro grupo, com um total de 3 rodadas, sendo que o melhor da somatória dos pontos será o campeão. O Brasil terá pela frente Chile, Colômbia e Paraguai. As duas outras seleções participantes são Uruguai e Venezuela, que não jogarão com os Curumins.

Convocados: Adrio Luiz de Melo (Leões/Pasteur), Ariel Rodrigues (Jacareí), Brendon Pinheiro (Leões/Pasteur), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), David Muller de Páscoa (BH Rugby), Douglas Vinicius Machado (Jacareí), Felipe Cunha (São José), Gabriel Eduardo Graeff Ribeiro (Curitiba), Henrique Ribeiro (Curitiba), João Victor Pereira da Silva (São José), Joel Araujo dos Santos (Pasteur), Leonardo de Souza da Silva (Serra Gaúcha), Leonardo Dias (Curitiba), Leonardo Cecarelli (Jacareí), Levy Marinho (Jacareí), Lucas Spago (Pasteur), Marcos Vinicius de Melo (Farrapos), Matheus Augusto Claudio (Jacareí), Matheus de Oliveira (Desterro), Patrick Bruno Fonseca (São José), Piero Pozzi (Jacareí), Rafael Henrique Teixeira (São José), Robson de Morais (Leões/Pasteur), Thiago Ramos (Joaca), Victor Guilherme Silva (São José), William Marcelo Crippa (Serra Gaúcha);

Dia 08/04 – Brasil x Chile

Dia 11/04 – Brasil x Colômbia

Dia 14/04 – Brasil x Paraguai

M19 em outubro

A Sudamérica Rugby, a confederação sul-americana, prometeu ainda para o mês de outubro a realização de um Sul-Americano M19, que preparará os atletas para o Sul-Americano M20 de 2019. Dessa forma, a Sudamérica Rugby criaria um segundo torneio juvenis anual, assim como existe na Europa o Europeu M20 e o Europeu M18.

Os detalhes ainda não foram revelados.