Domingo, dia 4 de novembro



11h00 – M18 – Semifinal 2º x 3º

11h22 – M18 – Semifinal 1º x 4º

11h44 – M20 – Semifinal 2º x 3º

12h06 – M20 – Semifinal 1º x 4º

12h58 – M18 – 3º lugar

13h20 – M20 – 3º lugar

13h42 – M18 – FINAL

14h04 – M20 – FINAL

Obs: O horário de verão em parte do Brasil começa na madrugada do dia 3 para o dia 4. os horários do domingo são do horário de verão.