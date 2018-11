ARTIGO COM VÍDEOS – O domingo em Santiago, no Chile, foi de festa para o rugby local, com a seleção M20 se sagrando campeã do inédito Sul-Americano M20 de Sevens Masculino, com vitória na final sobre o Brasil, que se reergueu de um sábado de derrotas para alcançar com brilho a grande final. Já na categoria M18, a Argentina se sagrou campeã, vencendo o Chile na final, enquanto o Brasil fechou o torneio sem vitórias.

M18 em desenvolvimento



A categoria M18 do Brasil ganhou experiência no Chile, acabando o torneio sem vitórias. A semifinal opôs brasileiros e argentinos e de novo o triunfo foi da Argentina, por 43 x 00. Depois, na decisão de 3º lugar, a sorte não foi melhor para os Curumins, que foram superados pelo Uruguai por 32 x 07. O try de honra do Brasil no domingo no M18 foi de Weslley, com Mateus convertendo.

M20 épico no domingo

Depois da decepção da derrota diante do Paraguai no último jogo de sábado, o Brasil deu a volta por cima no domingo no M20, fazendo um jogaço contra o Uruguai na semifinal. Os Curumins foram implacáveis contra os Teritos, largando na frente com try logo no começo de Maranhão, aclamado pela transmissão da partida.

Pouco depois, a situação parecia degringolar contra o Brasil, com o capitão Matheus Cláudio recebendo cartão vermelho por tackle perigoso. No entanto, Maranhão disparou para o segundo try brasileiro, mesmo com um homem a menos, levando o jogo ao intervalo em 14 x 00.

O Uruguai, mesmo com a vantagem numérica, estava sem reação, inferiorizado pela capacidade física do Brasil, que mostrou uma defesa perfeita e foi eficiente com a bola em mãos. Depois de David Páscoa romper a linha, Geronimo, vindo do rugby de clubes da Argentina, marcou o terceiro try brasileiro, que foi crucial, um verdadeiro banho de água fria na tentativa de reação dos Teritos. O Brasil aproveitou ainda o baque e nocauteou de vez o Uruguai com try de Ariel. No fim, os uruguaios marcaram o try de honra, mas a vitória foi brasileira. 24 x 05, com 6 jogadores em campo.

E o Brasil largou a final contra o Chile com tudo, marcando o primeiro try da peleja com Maranhão. Mas o Chile se provou maduro e não sentiu o golpe. Os Condoritos passaram a controlar as ações, viveram o jogo antes do intervalo e dominaram por completo o segundo tempo, selando a vitória e o título por 41 x 07.





Placares de domingo

M18 – Semifinal – Chile 43 x 05 Uruguai

M18 – Semifinal – Argentina 43 x 00 Brasil

M20 – Semifinal – Chile 34 x 05 Paraguai

M20 – Semifinal – Uruguai 05 x 24 Brasil

M18 – 3º lugar – Uruguai 32 x 07 Brasil

M20 – 3º lugar – Uruguai 32 x 00 Paraguai

M18 – FINAL – Argentina 26 x 17 Chile

M20 – FINAL – Brasil 07 x 41 Chile

