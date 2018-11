Filhos de pai francês e mãe brasileira, os irmãos gêmeos Daniel e Felipe Sancery nasceram no Brasil, mas passaram praticamente toda a infância no sul da França, local onde conheceram a grande paixão da vida deles, o rugby. Digamos que produtos brasileiros, exportados para a Europa e que hoje rende frutos ao país sul-americano.

Privilegiados por estarem em um país onde há um grande incentivo para a prática do rugby, os irmãos rapidamente notaram que este seria o esporte que os atrairia ao longo da vida. Mesmo que Daniel tenha tentando a sorte no futebol, sem grande sucesso, quando criança.

Com toda a formação realizada no país europeu, tanto a educacional, quanto a esportiva, Daniel e Felipe tiveram todo o suporte para desenvolver toda a técnica e habilidade que com certeza já estava no DNA dos irmãos, desde o primeiro dia de vida. Afinal, tanta qualidade só pode ser coisa de nascença.

Atraídos pelos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os irmãos optaram pelo retorno ao Brasil, em 2016, de onde haviam saído aos cinco anos de idade, e rapidamente encantaram os fãs do rugby por aqui. Com muita técnica dentro de campo e muita experiência para ser compartilhada fora dele, os atletas conquistaram todos os amantes da modalidade.

Hoje, Daniel e Felipe são dois dos principais nomes do rugby brasileiro, com disputa de Olimpíadas, título sul-americano e destaque em um dos mais tradicionais clubes da modalidade, o São José Rugby, no currículo. Mas eles querem mais, querem aprender mais e conquistar ainda mais adeptos para esse esporte que tem potencial para crescer e muito neste país.

Texto: Geisa Teles Frutuoso/João Pedro Almeida