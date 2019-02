Os amistosos de meio de ano em 2019 serão diferentes. Como o ano é de Copa do Mundo, as grandes seleções do mundo não entrarão em campo para amistosos em junho e julho, com o Rugby Championship sendo antecipado para começar em julho e com os países europeus entrando de férias para retornarem à ativa em agosto, já na preparação para o Mundial, que rola a partir de 20 de setembro.

Com isso, os amistosos entre as seleções que irão ao Mundial rolarão entre agosto e o início de setembro. Mas, e quem não jogará a Copa do Mundo?

Uma pista foi dada hoje pelo jornalista Eugenio Astesiano, que revelou os planos da seleção da Espanha de visitar a América do Sul, com partidas contra Brasil, Chile e Uruguai. Os jogos, se confirmados, deverão ocorrer em julho. O Uruguai, que vai ao Mundial, deverá entrar em amistosos antes, pois julho não é mês de férias para o rugby sul-americano.

O Brasil enfrentou uma vez em sua história a Espanha no XV masculino, em 2017, com os Leões derrotando os Tupis em solo espanhol por 67 x 28.