Tudo o que o rugbier gosta estará disponível na TV e na internet nesse fim de semana! E cereja do bolo é, claro, o jogo de sábado entre Brasil e Estados Unidos, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo da ESPN. Ponha na agenda porque será imperdível!

Mas, o número de jogos na TV e no Watch ESPN impressiona. A maratona começará na sexta-feira, com dois duelos pelo Super Rugby, com clubes estreando na temporada, e com o primeiro jogo da rodada do Six Nations, o clássico mediterrânico entre França e Itália.

Depois, no sábado, a jornada do Super Rugby será completada no Watch ESPN com mais 6 jogaços. E na TV serão mais 4 partidaças. Pelo Six Nations, veremos Irlanda contra Gales e depois o superclássico Escócia contra Inglaterra. Na sequência, tem Americas Rugby Championship, com Brasil e EUA seguido de Argentina XV e Canadá. Ainda a rodada do ARC ainda terá o clássico entre Chile e Uruguai no Watch.

Gostou? Não perca nada.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 23 de fevereiro

03h35 – Super Rugby – Highlanders x Blues – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Rebels x Reds – Watch ESPN – AO VIVO

17h00 – Six Nations – França x Itália – ESPN – AO VIVO

17h00 – Six Nations – França x Itália – TV5 Monde – AO VIVO

Sábado, dia 24 de fevereiro

00h15 – Super Rugby – Sunwolves x Brumbies – Watch ESPN – AO VIVO

03h35 – Super Rugby – Crusaders x Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Waratahs x Stormers – Watch ESPN – AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Lions x Jaguares – Watch ESPN – AO VIVO

11h15 – Six Nations – Irlanda x Gales – ESPN+ – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Bulls x Hurricanes – Watch ESPN – AO VIVO

13h45 – Six Nations – Escócia x Inglaterra – ESPN+ – AO VIVO

15h10 – Americas Rugby Championship – Chile x Uruguai – Watch ESPN – AO VIVO

17h40 – Americas Rugby Championship – Brasil x Estados Unidos – ESPN – AO VIVO

20h10 – Americas Rugby Championship – Argentina XV x Canadá – ESPN+ – AO VIVO

Domingo, dia 25 de fevereiro

02h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Estados Unidos – ESPN – VT

06h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Estados Unidos – ESPN+ – VT

12h18 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

Segunda-feira, dia 26 de fevereiro

03h00 – Six Nations – Irlanda x Gales – ESPN – VT

06h00 – Americas Rugby Championship – Argentina XV x Canadá – ESPN+ – VT

19h00 – Six Nations – Irlanda x Gales – ESPN+ – VT

Terça-feira, dia 27 de fevereiro

06h00 – Six Nations – França x Itália – ESPN+ – VT

09h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Estados Unidos – ESPN – VT

18h30 – Americas Rugby Championship – Brasil x Estados Unidos – ESPN+ – VT

Foto: Brasil x EUA 2016 – Fotojump