É dia de Copa do Mundo de Sevens! De sexta a domingo, a competição agitará São Francisco, nos Estados Unidos, com 40 seleções indo a campo, 24 masculinas e 16 femininas – entre elas o Brasil, representado pela 3ª vez pelas Yaras.

Todos os jogos estão disponíveis AO VIVO no app do Mundial (com direito a realidade virtual dos bastidores do torneio), no site e Facebook da competição! Clique aqui para a prévia sobre o Torneio Feminino.

Competing in their third #RWC7s tournament, @BrasilRugby women are hoping to use flair to their advantage against @RugbyCanada tomorrow! pic.twitter.com/2dzwNP2cdB

— World Rugby (@WorldRugby) 19 de julho de 2018