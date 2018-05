É CAMPEÃO! Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV soltou o grito de campeã da elite sul-americana! Em sua casa histórica, o São Paulo Athletic Club, o Brasil confirmou seu favoritismo contra a Colômbia e levantou sua primeira taça do Campeonato Sul-Americano, em uma vitória por 67 x 05 que coroou as carreiras de Ige e Chabal, ambos se despedindo dos Tupis como atletas, em dia de muita emoção em São Paulo.

E não deixe de ver as fotos da partida, por Diego Gutierrez, Daniel Venturole e Laís Zampiere

O jogo, entretanto, não começou como o esperado para os Tupis, com um primeiro tempo sofrido. O Brasil inaugurou o placar logo no começo, com a bola sendo roubada em lateral colombiano para Bergo cravar o primeiro try do jogo para os Tupis.

A posse de bola seguiu nas mãos brasileiras e os penais foram se somando a fazer os Tupis, que cometiam pequenos erros nas definições, com os Tucanos mostra qualidade defensiva. Josh colocou 2 penais para abrir 13 x 00. Os colombianos foram reduzidos a 14 homens por amarelo e tudo levava a crer que os Tupis deslanchariam. Porém, o jogo vivia um momento de tensão e Chabal recebeu cartão vermelho por agressão, seguido de um amarelo para Gelado.

O Brasil com 13 jogadores em campo foi dominado pela Colômbia, que pressionou incessantemente pelo try, mas perdeu 2 chutes de penalidade e parou na defesa sólida dos Tupis, que levaram o jogo ao intervalo em suados 13 x 00.

No segundo tempo tudo mudou e o papo da pausa de Rodolfo Ambrosio funcionou. Os Tupis voltaram a campo com muita gana e não tardou a liquidar a fatura, mostrando muita superioridade física, apesar do homem a menos. Ige se despediu da seleção com um try crucial logo após o retorno, em lance que teve Abud produzindo um turnover e a bola sendo bem trabalhada até o outro lado do campo.

Logo na sequência, foi a vez de Stefano quebrar a linha de defesa dos Tucanos em velocidade e servir Moisés, que finalizou o terceiro try brasileiro, dando encaminhamento ao título. A porta se abriu e Josh desferiu um magistral offload para Moisés fazer seu segundo try.

Os avançados também queriam mais e Paganini atropelou para o quinto try brasileiro, enquanto Zé, na velocidade e com direito a dummy, guardou o sexto try. Tinha mais ainda, com os dois irmãos Sancery cruzando o in-goal, primeiro com Daniel, rompendo na ponta, e depois com Felipe, chutando e apanhando a bola.

A Colômbia reduziu com try de Ardile, após maul – jogada que os Tucanos apostavam que capitalizariam algo. Mas De Wet ainda teve tempo para mergulhar para o último try brasileiro, selando o triunfo em 67 x 05, já com a chuva caindo. Chuva para os campeões, com o Brasil festejando no SPAC o título inédito!

67 05

Brasil 67 x 05 Colômbia, em São Paulo

Árbitro: Damian Schneider (Argentina) / Assistentes: Cauã Ricardo (Brasil) e Lucas Sacomanno (Brasil)

Brasil

Tries: Moisés (2), Bergo, Ige, Paganini, Zé, Daniel Sancery, Felipe Sancery e De Wet

Conversões: Josh (8)

Penais: Josh (2)

15 Daniel Sancery, 14 Stefano Giantorno, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Lucas “Zé” Tranquez, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 João Luiz “Ige” Da Ros, 7 Arthur Bergo, 6 Michael “Ilha” Moares, 5 Gabriel Paganini, 4 Cléber “Gelado” Dias, 3 Jardel Vettorato, 2 Yan Rosetti (c), 1 Jonatas “Chabal” Paulo;

Suplentes: 16 Luan “Big Mike” Almeida, 17 Wilton “Nelson” Rebolo, 18 Lucas Abud, 19 Lucas “Bruxinho” Piero, 20 André “Buda” Arruda, 21 Will Broderick, 22 De Wet Van Niekerk, 23 Valentin Garcia;

Colômbia

Try: Ardile

15 Emmanuel Bedoya Pulgarin, 14 Maicol Machado Pinzón, 13 Juan Gabriel Davila Metaute, 12 Jose Manuel Diosa Gómez, 11 Jhon Urrutia Robledo, 10 Jhojan Ortiz Arango, 9 Julián Londoño, 8 Sebastián Mejia Gil, 7 Dever Ceballos Salazar, 6 Gerson Ortiz Cañas, 5 John Carlos Alvarez Grajales, 4 Ferney Mejia Rodrigues, 3 Andrés Arango Aguilera, 2 Jorge Alvarez Velasquez, 1 Maurício Espinal Vargas;

Suplentes: 16 Diego Posada Giraldo, 17 Sebastian Arroyave, 18 Camilo Cadavid Cardona, 19 Danny Giraldo Mesa, 20 Juan Aguirre Ardile, 21 Oscar Forero Fadiño, 22 Andrés Alvarez Echeverry, 23 Santiago Morales Rojas;

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014 Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015 Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano Seis Nações 2018 Todos os países Brasil Colômbia Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares Argentina 34 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 Chile 1 11 25 2 0 Brasil 1 1 3 14 3 Paraguai 0 2 3 13 8 Venezuela 0 0 0 1 0 Peru 0 0 0 1 0 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.