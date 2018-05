Você está preparado para o grande dia que o rugby brasileiro viverá? No sábado, dia 19, às 15h00, os Tupis receberão no SPAC, em São Paulo, a Colômbia, para a última rodada do Sul-Americano e, caso o Brasil consiga a vitória, o título será brasileiro pela primeira vez na história.

O evento já está tendo os ingressos vendidos e, por conta da demanda esperada, a CBRu efetuará as vendas apenas de forma antecipada, pela internet, sendo que os ingressos não serão vendidos no local do jogo.

Os ingressos serão preço único: R$15,00 (R$7,50 a meia entrada). Clique aqui para obter o seu.