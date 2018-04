No dia 5 de maio, sábado, às 19h00, a Seleção Brasileira fará sua estreia no Sul-Americano, encarando o Chile no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Os ingressos para o jogo já estão sendo vendidos online em www.stubhub.com.br. Os valores vão de R$11,00 a R$60,00.

O último duelo entre Brasil e Chile foi em fevereiro, em Santiago, com os Tupis vencendo por 16 x 14, pelo Americas Rugby Championship. O último jogo em solo brasileiro contra os chilenos foi em 2017, também pelo Americas Rugby Championship, com o Brasil vencendo no Pacaembu por 17 x 03.

- Continua depois da publicidade -

O Sul-Americano

6 seleções, divididas em 2 grupos

As seleções jogam apenas contra as seleções do outro grupo, em um total de 3 partidas;

Não haverá uma Final. O campeão será o time com mais pontos. Isto é, duas equipes poderão terminar o torneio invictas e sem se enfrentarem, mas apenas uma será campeã;

Os jogos envolvendo Argentina XV e Uruguai XV não valerão pontos para o Ranking Mundial, pois argentinos e uruguaios jogarão com suas seleções de desenvolvimento. Os demais países irão com suas seleções principais (oficialmente);