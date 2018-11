ARTIGO COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira M18 estreou nesta sexta-feira no novo Sul-Americano Challenge M18, nova competição da Sudamérica Rugby que opõe Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai em jogos de XV em tempo reduzido (2 tempos de 20 minutos). O torneio está sendo realizado em Assunção, no Paraguai, e o Brasil se viu superado em seus dois primeiro embates.

No jogo de estreia, os Curumins foram dominados pelo Uruguai, que venceu o duelo com contundência: 34 x 07. O try isolado do Brasil foi do fullback Jonatas, convertido por Carlos Moura, enquanto os Teritos mostraram mais recursos e correram para 5 tries em 40 minutos.

O segundo desafio foi contra os donos da casa, o Paraguai, e o jogo foi bastante disputado. O início favoreceu aos paraguaios, que dominaram os minutos iniciais e capitalizaram a pressão com 2 tries, mostrando velocidade nas finalizações. Mas o Brasil reagiu antes do intervalo. O primeiro try saiu após longa sequência de fases dos Curumins, que abriram a bola e trabalharam de mãos muito bem até o asa João Victor Flauzino fintar com categoria a defesa paraguaia para o primeiro try brasileiro.



O segundo try foi semelhante, com o Brasil ganhando vantagem no contato físico. Pedro Lugilde (que joga no rugby argentino de clubes) quebrou o tackle paraguaio e rompeu para belo try que, no entanto, não produziu o empate, pela conversão perdida. 14 X 12.

Na volta do intervalo, o Paraguai soube jogar taticamente e apostou corretamente em penal para os postes, abrindo 17 x 12. E o try crucial do jogo saiu logo depois, em ataque veloz paraguaio, com direito a 2 offloads para um belo try de González, que fazia seu segundo no jogo. E sem titubear os guaranis apostaram em novo penal para os posts na sequência, abrindo confortáveis 25 x 12.

O Brasil respondeu ainda com o segundo try de Pedro Lugilde, rompendo com brio a defesa paraguaia. Carlos Moura converteu, mas foi só. Paraguai 25 x 19 Brasil.



Os Curumins retornarão a campo no domingo para outros 2 duelos, contra Argentina e Chile.

Convocados:

João Lucas Marino (Guanabara), Jônatas Elias Santos (São José), André Brandão (Jacareí), Cláudio Galante (Piratas), Denis Marcelino (Desterro), Gabriel De Senna (Iguanas), Patrick Soares (Itajaí), Gabriel Damasceno (Desterro), Renan Benitez Leal (São José), Gabriel Henrique Oliveira (Jacareí), João Victor Cavalcante (Jacareí), Adrio de Melo (Pasteur), João Victor Flauzino (Jacareí), Kaiki Ferreira (Buenos Aires C&RC, Argentina), Maiki dos Santos (Tornados), Gabriel Henrique Costa (Jacareí), Mateus Luciano Figueiredo (Jacareí), Carlos Rafael de Moura (Jacareí), Bryan Alves (Pasteur), Guylherme Rangel (Guanabara), Pedro Lugilde Goulart (Monte Grande, Argentina), Weslley Barbosa (Jacareí), Paulo Mateus Pionkevics (Curitiba), Wesley Ropke (Universitário Santa Maria), Lucas Kassab (Jacareí);

Tabela de jogos:

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 30 de novembro

09h15 – Argentina 49 x 00 Paraguai

10h00 – Uruguai 34 x 07 Brasil

11h45 – Argentina 33 x 21 Chile

12h30 – Brasil 19 x 25 Paraguai

16h45 – Chile x Uruguai

Domingo. dia 02 de dezembro

09h00 – Chile x Paraguai

09h45 – Brasil x Argentina

11h30 – Paraguai x Uruguai

12h15 – Brasil x Chile

16h00 – Argentina x Uruguai