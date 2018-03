O site americano Rugby Today analisou as estatísticas de todos os jogos do último Americas Rugby Championship e revelou o que era esperado, porém precisava ser atestado: a classificação final da competição refletiu, em linhas gerais, o desempenho das equipes em aspectos chave do jogo: número de tries marcados e sofridos, desempenho em laterais e scrums e penais concedidos.

Clique aqui para conferir o levantamento completo dos dados.

Classificação final

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Estados Unidos Eagles 24 5 5 0 0 4 0 197 68 129 Argentina Argentina XV 21 5 4 0 1 4 1 169 69 100 Uruguai Teros 14 5 3 0 2 2 0 168 157 11 Canadá Canucks 11 5 2 0 2 3 0 132 129 3 Brasil Tupis 4 5 1 0 3 0 0 63 159 -96 Chile Cóndores 1 5 0 0 5 0 1 71 218 -147

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Tries e chutes ao H



Os Tupis acabaram o torneio com justamente o 5º saldo de tries da competição, -17 (6 marcados e 23 sofridos). O número de tries marcados, no entanto, foi o menor entre todos os participantes (já que os chilenos marcaram 10, mas sofreram 29).

O levantamento aponta ainda que dos 23 tries sofridos pelos Tupis, 11 foram a partir de laterais, 5 a partir de scrums, 5 frutos de turnovers no jogo aberto, 1 a partir de chute e 1 em penal cobrado rapidamente. Portanto, olho nos laterais!

Já nos chutes ao postes, o Brasil teve igualmente apenas o 5º desempenho, superando somente o Chile. Sucesso de 67% para o Brasil, que foi o time que mais arriscou chutes de penalidade aos postes, 13, acertando 9 (69%), que significaram 27,43% dos pontos brasileiros. Nenhuma outra seleção teve um percentual tão alto de seus pontos marcados por penais.

Laterais, scrums e penais

A situação brasileira ruim nos laterais também foi reveladora no desempenho geral na formação, com o Brasil tendo sucesso em somente 5% dos laterais no seu campo de defesa. Porém, no campo de ataque, o Brasil foi melhor nos laterais que o Uruguai, 82% de sucesso contra 73% dos Teros, os piores no quesito.

O Brasil também roubou poucos scrums quando esteve na defesa, com um sucesso de apenas 6%. No total, o scrum brasileiros desempenhou acima apenas do chileno.

Onde os Tupis foram bem foi nos penais ganhos no campo defensivo, com 18 conquistado na defesa – o segundo mais alto da competição, atrás apenas da Argentina, que ganhou 23 no setor. Porém, o Brasil foi o time que menos penais ganhou no campo ofensivo, somente 15.

A disciplina brasileiro acabou sendo bastante positiva, sendo o segundo time que menos concedeu penais: 39 ao todo ao longo dos 5 jogos, apenas 1 a mais que o Canadá, seleção mais disciplinada.