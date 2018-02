Aquele primeiro tempo contra o Uruguai no Pacaembu foi mesmo empolgante para o torcedor brasileiro. Convidamos Beukes Cremer, scrum-half da Poli, ex Tupis, para fazer uma análise de dois aspectos chave do sucesso inicial brasileiro contra os Teros: os chutes e a linha defensiva. Confira o texto dele!

Agradecemos à ESPN por ceder os trechos dos vídeos.

Jogo de chutes

O Brasil realmente evoluiu em termos de compreensão do jogo e do espaço no campo. Com isso, os Tupis cresceram em seu jogo de chutes.

O que podemos ver é que o Brasil está começando a entender que tipos de chutes são necessários em certos momentos do jogo. Normalmente, o Brasil confiou nos camisas 9 e 10 para fazer o jogo de chutes, mas agora temos também a ação do primeiro centro e do fullback, o que está ajudando muito. Ficou claro isso no jogo com o Uruguai.

Podemos ver o fullback recebendo a bola e o abertura entrando para limpar o ruck. O primeiro centro estava muito bem ciente de quem entrou no ruck e se posicionou. Na sequência, o centro já estava olhando para as opções do espaço atrás da defesa, ciente de que o Brasil não estava em boa posição para jogar com a bola na mão. Também era mais difícil para o scrum-half chutar no meio do campo. Assim, podemos ver o centro se deslocando para o meio para criar as opções necessárias. Com isso, os demais jogadores ficaram cientes de que ele iria chutar e também criaria uma boa linha de perseguição.

O que Moisés, o primeiro centro brasileiro, viu foi que o ponta do Uruguai estava razo e abria espaço atrás, enquanto o 10 uruguaio estava mais profundo e mais para o meio do campo. Moisés deu um chute mais baixo para saltar e não dar aos jogadores de Uruguai tempo para apanharem a bola. Foi ótima leitura do camisa 12 do Brasil, para ter consciência do espaço e também qual tipo de chute seria necessário.