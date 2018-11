Neste sábado o Sul-Americano de Rugby League teve continuidade com a segunda jornada do torneio masculino. A Argentina fez sua estreia no torneio em São Paulo e derrotou a Colômbia (que havia perdido para o Brasil na sexta) por 28 x 16. Com o resultado, os argentinos decidirão o título no domingo, 16h00, contra o Brasil, no Clube de Campo do Palmeiras.

A partida entre Brasil e Argentina que deveria ter acontecido no feminino não ocorreu por atrasos da delegação argentina. Com isso, o duelo que deveria ocorrer em dois jogos terá apenas um, também no domingo, às 13h00.

As duas partidas serão na modalidade de 13 atletas de cada lado.

28 16

Argentina 28 x 16 Colômbia – Copa Sul-Americana Masculina