O Americas Rugby Championship se encerrará nesse sábado com a ESPN trazendo os jogos decisivos. Primeiro, Uruguai e Estados Unidos jogarão a partida decisiva, com ESPN Extra e Watch ESPN ao vivo. Os EUA serão campeões com uma simples vitórias, mas se der Uruguai a chance estará aberta para a Argentina XV. E o prato principal do dia será justamente o jogo do Brasil contra os argentinos, ao vivo na ESPN+ às 18h10.

O outro jogo do ARC, entre Chile e Canadá, estará disponível no Watch ESPN, assim como a rodada inteira do Super Rugby, que começa já na sexta-feira. Serão 7 jogaços pelo Super Rugby, incluindo a estreia em casa dos Jaguares, contra os Hurricanes.

E quem também estará no Watch é a Premiership inglesa, com 3 partidas ao vivo, incluindo o duelo pela liderança entre Exeter Chiefs e Saracens.

Sexta-feira, dia 02 de março

03h35 – Super Rugby – Blues x Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

06h00 – Super Rugby – Reds x Brumbies – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 03 de março

03h35 – Super Rugby – Crusaders x Stormers – Watch ESPN – AO VIVO

06h00 – Super Rugby – Sunwolves x Rebels – Watch ESPN – AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Sharks x Waratahs – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Aviva Premiership – Exeter Chiefs x Saracens – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Aviva Premiership – Gloucester x Newcastle Falcons – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Bulls x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

13h10 – Americas Rugby Championship – Chile x Canadá – Watch ESPN – AO VIVO

15h40 – Americas Rugby Championship – Uruguai x Estados Unidos – ESPN Extra/Watch ESPN – AO VIVO

18h10 – Americas Rugby Championship – Brasil x Argentina XV – ESPN+ – AO VIVO

18h40 – Super Rugby – Jaguares x Hurricanes – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 04 de março

02h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Argentina XV – ESPN – VT

11h19 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

12h00 – Aviva Premiership – Wasps x London Irish – Watch ESPN – AO VIVO

13h05 – Americas Rugby Championship – Brasil x Argentina XV – ESPN+ – VT

Segunda-feira, dia 05 de março

02h30 – Americas Rugby Championship – Uruguai x Estados Unidos – ESPN – VT