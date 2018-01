Overdose de rugby na TV nesse sábado! Afinal, o fim de semana é de gala, com a largada do Brasil no Americas Rugby Championship e com a abertura do Six Nations!

O sábado começa às 12h00 com Gales e Escócia duelando ao vivo na ESPN Extra (novo canal da ESPN) e no Watch ESPN, seguidos do duelo entre França e Irlanda, que estará ao vivo na ESPN Extra e no Watch ESPN e ganhará exibição de noite na ESPN+. O jogo entre galeses e escoceses irá aos canais principais da ESPN na segunda e na terça.

Às 16h00, será a vez de todos pararmos para a torcida pelos Tupis, que estreiam no Americas Rugby Championship (ARC) visitando o Chile em Santiago, com ESPN ao vivo. Depois, fechando a noite, Estados Unidos e Argentina XV duelarão na tela da ESPN+ no jogo que completa a primeira rodada do ARC, sendo para muitos uma final antecipada.

No domingo, a ação do Six Nations se completa com o embate entre Itália e Inglaterra na hora do almoço, com ESPN+.

*horários de Brasília

Sábado, dia 03 de fevereiro

12h00 – Six Nations – Gales x Escócia – ESPN Extra e Watch ESPN – AO VIVO

14h30 – Six Nations – França x Irlanda – ESPN Extra e Watch ESPN – AO VIVO

14h30 – Six Nations – França x Irlanda – TV5 Monde – AO VIVO

16h00 – Americas Rugby Championship – Chile x Brasil – ESPN – AO VIVO

21h00 – Six Nations – França x Irlanda – ESPN+ – VT

23h00 – Americas Rugby Championship – Estados Unidos x Argentina XV – ESPN+ – AO VIVO

Domingo, dia 04 de fevereiro

03h00 – Americas Rugby Championship – Chile x Brasil – ESPN+ – VT

12h45 – Six Nations – Itália x Inglaterra – ESPN+ – AO VIVO

Segunda-feira, dia 05 de fevereiro

04h00 – Six Nations – Gales x Escócia – ESPN+ – VT

Terça-feira, dia 06 de fevereiro

21h45 – Six Nations – Gales x Escócia – ESPN+ – VT