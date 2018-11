O jogo entre Brasil e Maori All Blacks desse sábado já terá seguramente o recorde de público do rugby brasileiro. O recorde no país era do jogo entre Brasil e Alemanha de 2015 no Pacaembu, quando o registro oficial deu conta de 10.500 pessoas, mas com estimativas de mais de 12 mil após a abertura dos portões no decorrer da partida.

Segundo informado ontem, já foram vendidos mais de 23 mil ingressos e com entrada gratuita para menores de 12 anos a expectativa é das melhores. Hoje, a CBRu confirmou que já tem 33.000 pessoas, entre ingressos vendidos e presenteados, com rumores de que um público de quase 40.000 pessoas é realista.

Em Chicago, no sábado passado, o público para assistir a Estados Unidos e Maori All Blacks foi de 35.081 pessoas.

Com isso, listamos os maiores públicos da história do rugby nas Américas. Em que posição será que ficará o jogo do Morumbi?

65.000 – Argentina x Austrália, em 2002, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina);

61.500 – Estados Unidos x Nova Zelândia, em 2016, no Soldier Field, em Chicago (Estados Unidos);

60.000 – Argentina x África do Sul, em 2000, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina);

59.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 2001, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina);

55.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 1991, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

53.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 2012, no Estadio Ciudad de La Plata, em La Plata (Argentina);

50.000 – Argentina x França, em 1986, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

50.000 – Argentina x França, em 1988, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

49.500 – Argentina x África do Sul, em 2015, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires

46.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 2016, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

45.000 – Argentina x Itália, em 1987, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

45.000 – Argentina x Austrália, em 1987, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

45.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 1991, no Vélez Sarsfield, em Buenos Aires (Argentina);

45.000 – Argentina x Itália, em 2008, no Estádio Olimpico, em Córdoba (Argentina);

41.000 – Copa do Mundo de Sevens, em 2018, no AT&T Park, em San Francisco (Estados Unidos);

40.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 2013, no Estadio Ciudad de La Plata, em La Plata (Argentina);

38.500 – Canada Sevens (Etapa da Série Mundial de Sevens), em 2018, no BC Place, em Vancouver (Canadá);

38.000 – Canada Sevens (Etapa da Série Mundial de Sevens), em 2017, no BC Place, em Vancouver (Canadá);

37.600 – Argentina x África do Sul, em 2012, no Estadio Malvinas Argentina, em Mendoza (Argentina);

37.000 – Argentina x Nova Zelândia, em 2014, no Estadio Ciudad de La Plata, em La Plata (Argentina);

37.000 – Argentina x Austrália, em 2012, no Gigante de Arroyito, em Rosario (Argentina)

36.500 – Las Vegas Sevens, em 2017, no Sam Boyd Stadium, em Las Vegas (Estados Unidos);

35.500 – Las Vegas Sevens, em 2016, no Sam Boyd Stadium, em Las Vegas (Estados Unidos);

35.000 – Rodada tripla – Estados Unidos x Maori All Blacks + Irlanda x Itália + Estados Unidos x Nova Zelândia (Feminino), em 2018, no Soldier Field, em Chicago (Estados Unidos);

*sevens = público máximo de um dos dias;

Outros países:

Canadá – recorde para rugby XV: 16.000 – Canadá x Uruguai, em 2017, no BC Place, em Vancouver (Canadá);

Uruguai – recorde para rugby XV: 14.000 – Canadá x Uruguai, em 2017, no Estadio Charrua, em Montevidéu (Uruguai);