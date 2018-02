Na última quinta-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro celebrou os melhores atletas de cada modalidade com o seu já tradicional Prêmio Brasil Olímpico. A edição 2017 foi a 7ª edição com a eleição de um melhor jogador do rugby e pela 6ª vez foi uma Yara que foi premiada como a destaque da bola oval. Desta vez, a melhor atleta do rugby de 2017 foi Raquel Kochhann, lançada pelo Charrua e hoje atleta das Leoas de Paraisópolis.

Raquel ganha pela primeira vez o prêmio do COB, que se juntará à galeria de prêmios da atleta, eleita a melhor jogadora do Brasil pelo Prêmio Brasil Rugby, da CBRu, em 2015 e 2014. Parabéns, Raquel!

Apenas em 2011, na primeira edição do rugby no prêmio, um homem foi eleito o melhor do ano (na ocasião, Diegão).

Vencedoras(es) do rugby no Prêmio Brasil Olímpico

2016 – Beatriz “Baby” Futuro

2015 – Paulinha Ishibashi

2014 – Júlia Sardá

2013 – Júlia Sardá

2012 – Paulinha Ishibashi

2011 – Diegão Lopez

