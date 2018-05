A Seleção Brasileira Feminina embarcou nesta segunda-feira rumo ao Canadá, onde irá jogar como seleção convidada a penúltima etapa da Série Mundial de Sevens Feminina, nesse sábado e domingo, dias 12 e 13.

Reuben Samuel escolheu um elenco jovem, que mescla 4 atletas olímpicas – Izzy, Raquel, Amandinha e Hali – com jovens talentos, apontando para a renovação do grupo em um torneio de tão alto nível, já que as Yaras irão enfrentar no sábado Nova Zelândia, Inglaterra e Fiji. Será o primeiro torneio de Série Mundial de Sevens da carreira de 4 jogadoras: Eshyllen (18 anos), Rafa (19 anos), Julinha (20 anos) e Isadora Lopes (21 anos).

Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis)

Mariana Nicolau (São José)

Haline Scatrut (Curitiba)

Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

Amanda Araujo (Niterói)

Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis)

Rafaela Zanelatto (Curitiba)

Milena “Mille” Mariano (São José)

Leila Silva (Leoas de Paraisópolis)

Isadora Lopes (Melina)

Eshyllen Coimbra (Guanabara)

Júlia Rodrigues (Niterói)

Canada Sevens – em Langford/Victoria, Canadá – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e Brasil

Grupo B: França, Rússia, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Austrália, Espanha, Irlanda e Canadá

Sábado, dia 12 – jogos do Brasil (horários de Brasília):

16h20 – Nova Zelândia x Brasil

18h52 – Fiji x Brasil

21h44 – Inglaterra x Brasil