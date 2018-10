Nesse fim de semana, a Seleção Brasileira Feminina de Desenvolvimento viajou a Lima, capital peruana, para realizar amistosos com o Peru e o Paraguai, que estão de olho no Sul-Americano de novembro.

Com um elenco bastante jovem, o time brasileiro teve jogos equilibrados contra as oponentes, que estão entre as seleções que mais evoluíram recentemente na América do Sul.

Sábado

Brasil 19 x 17 Peru

Brasil 17 x 19 Paraguai

Domingo

Brasil 24 x 10 Paraguai

Brasil 34 x 05 Peru

Atletas: Andressa do Nascimento Alves – Guanabara (RJ) / Byanca Ketelly Santa Rita Miranda – Melina (MT) / Eshyllen Coimbra Cardoso – Guanabara (RJ) / Giovanna Nayla Olio – SPAC (SP) / Isadora Lopes de Souza – Melina (MT) / Leila Cassia dos Santos Silva – Leoas Paraisópolis (SP) / Leticia Oliveira Martins – Band Saracens (SP) / Marcelle da Cruz de Souza – Guanabara (RJ) / Milena Batista Mariano Silva – São José / Pamela Nascimento da Silva – Guanabara (RJ) / Silvana Oliveira Alves dos Santos – Leoas Paraisópolis (SP) / Thalia da Silva Costa – Delta (PI)



Teve rugby feminino na América Central e na Ásia também

Além do Brasil no Peru e da Série Mundial de Sevens Feminina, o fim de semana internacional teve ainda 2 torneios de sevens feminino rolando. Na Costa Rica, a seleção da casa recebeu o Panamá e a Guatemala para o Centro-Americano Feminino e se sagrou campeã.

Já no Brunei rolou a 2ª divisão feminina da Ásia e o título foi da Malásia, que ganhou promoção para a elite de 2019, que valerá como Pré Olímpico.

Centro-Americano Feminino – em San Jose, Costa Rica

Guatemala 12 x 17 Barbarians

Costa Rica 25 x 07 Panamá

Panamá 24 x 17 Barbarians

Guatemala 10 x 00 Costa Rica

Costa Rica 36 x 10 Barbarians

Guatemala 27 x 14 Panamá

3º lugar: Panamá 10 x 10 Barbarians

Final: Costa Rica 15 x 12 Guatemala

Asia Rugby Women’s Trophy – 2ª divisão da Ásia – em Bandar Seri Bengawan, Brunei

Grupo A: 1 Malásia, 2 Guam, 3 Laos, 4 Indonésia, 5 Brunei

Grupo B: 1 Filipinas, 2 Uzbequistão, 3 Índia, 4 Nepal, 5 Paquistão

Semifinais: Malásia 05 x 00 Uzbequistão e Filipinas 10 x 07 Guam

3º lugar: Guam 31 x 12 Uzbequistão

FINAL: Malásia 10 x 07 Filipinas

Classificação final: 1 Malásia (campeã e promovida à 1ª divisão), 2 Filipinas, 3 Guam, 4 Uzbequistão, 5 Índia, 6 Laos, 7 Indonésia, 8 Nepal, 9 Paquistão, 10 Brunei;