O inédito Sul-Americano Feminino M18 será realizado na sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 3, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, valendo a única vaga sul-americana nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, a Olimpíada M18, que será realizada em Buenos Aires.

Competirão pela classificação entre as meninas Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Chile. As 5 seleções jogarão no sistema de todas contra todas, com as 2 primeiras colocadas fazendo a grande final no sábado, antes de Brasil e Argentina XV entrarem em campo pelo Americas Rugby Championship. Se para o torneio feminino a vaga do continente está em aberto, para o masculino já foi definida que a representante sul-americana será a anfitriã Argentina, não havendo torneio pré-olímpico.

Ainda resta ter a confirmação da lista final de convocadas para a equipe brasileira. A tabela foi confirmada:

- Continua depois da publicidade -

Sexta-feira, dia 02 de março

10h00 – Brasil x Chile

10h22 – Argentina x Colômbia

12h14 – Brasil x Paraguai

12h36 – Chile x Argentina

15h28 – Paraguai x Colômbia

15h50 – Brasil x Argentina

Sábado, dia 03 de março

10h00 – Paraguai x Chile

10h22 – Brasil x Colômbia

12h14 – Paraguai x Argentina

12h36 – Chile x Colômbia

15h00 – Disputa de 3º lugar

15h22 – FINAL