O Rugby League pede passagem no Brasil! A modalidade de 13 ou 9 jogadores viverá o seu maior dia até hoje em solo brasileiro, com São Paulo recebendo a 1ª Copa Sul-Americana de Rugby League, na modalidade de 13 jogadores, em conjunto com o Brasileiro de 9-a-side! Serão nada menos que 20 partidas, de várias categorias, sendo jogadas no Clube de Campo do Palmeiras, entre sexta, dia 23, e domingo, dia 25.

Sul-Americano: chance do Brasil brilhar em outra bola oval

A Copa Sul-Americana de Rugby League será um marco para a modalidade de 13 jogadores no Brasil. A competição será a segunda da modalidade já realizada na América do Sul, após o inaugural Campeonato Latino Americano de Rugby League, disputado no Chile no fim de 2017. Naquela oportunidade, o Brasil deu seus primeiros passos no League, colocando em campo sua primeira seleção, que acabou superada pelo Chile por 54 x 08 e pela Colômbia por 22 x 18.

O Chile foi o campeão em 2017 e, com isso, não jogará a Copa Sul-Americana de 2018, tendo disputado o Campeonato das Américas (válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018) na semana passada. Com isso, Brasil, Argentina e Colômbia irão a campo em São Paulo para as disputas do título continental entre os homens, ao longo de 3 dias. Na sexta, o Brasil reencontra a Colômbia, ao passo que no sábado argentinos e colombianos duelam. Depois, no domingo, pela primeira vez na história haverá Brasil contra Argentina em 13 jogadores.

A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico samoano Manupo Faalalo, conta com 22 jogadores, de clubes importantes do Rugby Union nacional, incluindo Lucas Drudi, do Jacareí, com longo currículo pelos Tupis e artilheiro do Super 16. For convocados ainda 2 atletas de futebol americano da Portuguesa e 2 atletas que atuam no Rugby League do exterior: Jorge Cabral, que joga no Oxford, time semi profissional da 3a divisão da Inglaterra), e Zachary Grundy, do Nambuur, clube amador australiano.



Mulheres de olho na Copa do Mundo de Rugby League de 2021!

A expectativa maior está nos jogos feminino. A Copa Sul-Americana Feminina consistirá em 2 jogos de 13s, no sábado e no domingo, entre Brasil e Argentina! E o vencedor progredirá nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021. Serão 2 vagas para as Américas e o campeão sul-americano enfrentará no ano que vem equipes da América do Norte (ainda a definir).

O time brasileira, treinado pelo ex Tupis André “Boy”, está recheada de grandes nomes da história das Yaras. Estarão no time nada menos Paulinha Ishibashi (Rio 2016 e Copas do Mundo de Sevens de 2009 e 2013), Edna Santini (Rio 2016 e Copa do Mundo de Sevens de 2013) e Bruna Lotufo (Copa do Mundo de Sevens de 2009), apenas para citar as atletas com experiência nos máximos torneios de sevens do mundo. Carolina Palazzini, do Band, será a capitã do time, que conta com 20 atletas (das quais 7 são do Band).

Serão as primeiras partidas da história do League de 13 atletas feminino do Brasil.

Mais amistosos de seleções

Fechando a série de duelos entre seleções, Brasil e Argentina ainda se enfrentarão em mais 2 partidas. No sábado, tem confronto de seleções B dos dois países, valendo a Taça Prata Sul-Americana, ao passo que no domingo haverá amistoso M17. Grande novidade!



Brasil 9s é outra atração no Palmeiras



Junto dos confrontos entre seleções nacionais, o fim de semana estará repleto de jogos de Rugby League Nines, o Nine-a-side, modalidade reduzida de 9 jogadores, com 2 tempos de 7 minutos. Será o inaugural Brasil 9s, que contará com torneio masculino com 4 clubes no sábado e torneio feminino com 2 clubes no domingo.

O título do Brasil 9s será o primeiro a ser conhecido no League brasileiro, já que o Brasileiro de Rugby League 13s ainda não teve sua final (ainda a ser marcada entre Band e Tatuapé).

Entre os homens, o torneio contará com 2 times do Paraná – o Urutau, que marca sua volta a torneio oficiais, mas no League – e o novo Paraná XIII (formado por atletas de Curitiba), o Rio de Janeiro XIII e os paulistas do Tatuapé. Sistema de todos contra todos, com os 2 melhores fazendo a final (com golden point na prorrogação em casa de empate na final).

Já entre as mulheres duelarão as mineiras do São Lourenço e as caiçaras do Athenas Itanhaém, do Litoral Sul de São Paulo, outra novidade.

Sexta-feira, dia 23 de novembro

15:00 – Brasil x Colômbia – Sul-Americano Masculino de 13s

Sábado, dia 24 de novembro

08:00 – Paraná XIII x Tatuapé – Brasileiro Masculino de 9s

08:20 – Rio de Janeiro XIII x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

08:40 – Brasil “B” x Argentina “B” – Amistoso de 13s

10:40 – Paraná XIII x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

11:00 – Tatuapé x Rio de Janeiro XIII – Brasileiro Masculino de 9s

11:20 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Feminino 13s

13:20 – Paraná XIII x Rio de Janeiro XIII – Brasileiro Masculino de 9s

13:40 – Tatuapé x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

14:00 – Colômbia x Argentina – Sul-Americano Masculino de 13s

16:00 – Disputa de 3 x 4 – Brasileiro Masculino de 9s

16:30 – Disputa de 1 x 2 – Brasileiro Masculino de 9s

Domingo, dia 25 de novembro

08:00 – São Lourenço x Tatuapé – Brasileiro Feminino de 9s

08:30 – Brasil Sub17 x Argentina Sub17 – Amistoso de 13s

10:30 – São Lourenço x Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s

11:00 – Brasil “B” x Argentina “B” – Amistoso de 13s

13:00 – Tatuapé x Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s

13:30 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Feminino 13s

15:30 – Combinado Brargentina x Athenas Itanhaem – Sub17 Feminino – Amistoso de 9s

16:00 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Masculino de 13s