A Seleção Brasileira Feminina está em Victoria, no Canadá, para a disputa da 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina.

O torneio do Canadá terá transmissão ao vivo pela World Rugby TV: no site e no Facebook do circuito.

Clique aqui para conferir a prévia do torneio.

Canada Sevens – em Langford/Victoria, Canadá – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e Brasil

Grupo B: França, Rússia, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Austrália, Espanha, Irlanda e Canadá

*Horários de Brasília

Sábado, dia 12 de maio

14h30 – Rússia 14 x 35 Estados Unidos

14h52 – França 33 x 07 Japão

15h14 – Espanha 00 x 07 Irlanda

15h36 – Austrália 22 x 07 Canadá

15h58 – Fiji 24 x 14 Inglaterra

16h20 – Nova Zelândia 51 x 00 Brasil

17h24 – Rússia x Japão

17h46 – França x Estados Unidos

18h08 – Espanha x Canadá

18h30 – Austrália x Irlanda

18h52 – Fiji x Brasil

19h14 – Nova Zelândia x Inglaterra

20h16 – Estados Unidos x Japão

20h38 – França x Rússia

21h00 – Irlanda x Canadá

21h22 – Austrália x Espanha

21h44 – Inglaterra x Brasil

22h06 – Nova Zelândia x Fiji

Sábado, dia 12 de maio

Finais – das 13h20 às 20h45

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 56 20 20 16 Nova Zelândia 50 12 18 20 Rússia 42 16 14 12 França 40 10 12 18 Canadá 32 14 16 2 Espanha 32 8 10 14 Estados Unidos 28 18 6 4 Inglaterra 18 6 4 8 Irlanda 15 4 8 3 Fiji 15 2 3 10 Japão 3 1 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento

Yaras

Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis)

Mariana Nicolau (São José)

Haline Scatrut (Curitiba)

Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói)

Amanda Araujo (Niterói)

Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis)

Rafaela Zanelatto (Curitiba)

Milena “Mille” Mariano (São José)

Leila Silva (Leoas de Paraisópolis)

Isadora Lopes (Melina)

Eshyllen Coimbra (Guanabara)

Júlia Rodrigues (Niterói)