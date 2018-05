O Sul-Americano terá sua grande decisão nesse fim de semana, com o Brasil abrindo a última rodada recebendo no SPAC a Colômbia, em jogo que valerá o título inédito para o Brasil em caso de vitória simples sobre os Tucanos colombianos. Jogo com transmissão ao vivo pela Rede TV!

Brasil e Colômbia se enfrentaram um total de 10 vezes até hoje e jamais o Brasil foi derrotado. O último embate, tem 2015, terminou com um 44 x 00 para os Tupis no Canindé, em jogo tranquilo para o time do técnico Rodolfo Ambrosio. Desde então, as duas seleções evoluíram. Os Tucanos flertaram no sábado passado com a vitória sobre o Paraguai, liderando o placar por mais de 3/4 da partida, mas sofreram a virada. O resultado, de 28 x 26 para os paraguaios, mostrou que o trabalho forte na base vem rendendo frutos aos colombianos, que já se mostraram perigosos quando com a bola em mãos.

Os Tupis, todavia, evoluíram enormemente também. Desde aquela vitória, o Brasil acumulou triunfos sobre Estados Unidos, Chile, Portugal, Canadá, Bélgica e, agora, Argentina XV, o que credencia o grupo brasileiro a favorito amplo à vitória – situação que o Brasil só vinha tendo contra o Paraguai. Portanto, toda cautela é importante. O time, no entanto, é experiente, com Ige e Chabal se despedindo da seleção e com o nomes como os irmãos Duque, os irmão Sancery, Josh, Buda, Bergo, Gelado, Bruxinho, Jardel, todos disponíveis e com muita rodagem pela seleção, cujo XV titular está ainda para ser revelado.

Nos demais jogos, o Paraguai viajará ao Chile de olho em produzir uma zebra contra os Cóndores – a única vitória na história do Paraguai sobre o Chile foi em Santiago, mas no distante ano de 1993. Para os chilenos, é jogo para não vacilar, pois pontos importantes no Ranking Mundial estarão em jogo.

No domingo, Uruguai XV e Argentina XV (ambos com seleções de desenvolvimento) duelarão em Buenos Aires, torcendo para que o Brasil tropece no sábado – o que faria com que a partida valesse título. O árbitro será o brasileiro Henrique Platais – que se safou da situação ingrata de ter sua partida com implicações diretas nas chances brasileiras de títul -, mas não ocorrerá mais isso por conta da vitória dos Tupis sobre os argentinos.

Mas como assim a 3ª rodada é a última? Não são 6 times?

O sistema de disputas do Sul-Americano prevê que cada equipe faça apenas 3 partidas, sem que haja uma final. Isso significa que, no papel, dois times poderiam acabar o torneio com 3 vitórias, mas somente um seria campeão. Os Tupis, no entanto, derrotaram Chile e Argentina XV, enquanto o Chile derrubou o Uruguai XV, dando a chance aos Tupis de serem o único time com 3 vitórias em 3 jogos – um título que seria indiscutível, apesar do sistema de disputas confuso.

Campeonato Sul-Americano 6 Nações

3ª rodada

Sábado, dia 19 de maio



*Horários de Brasília

15h00 – Brasil x Colômbia, em São Paulo – Rede TV! AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider (Argentina) / Assistentes: Cauã Ricardo (Brasil) e Lucas Sacomanno (Brasil)

Histórico: 10 jogos e 10 vitórias do Brasil. Último jogo: Brasil 44 x 00 Colômbia, em 2015 (Repescagem para o Sul-Americano);

19h00 – Chile x Paraguai, em Santiago

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Histórico: 26 jogos, 25 vitórias do Chile e 1 vitória do Paraguai. Último jogo: Chile 66 x 07 Paraguai, em 2017 (Sul-Americano);

Domingo, dia 20 de maio

15h00 – Argentina XV x Uruguai XV, em Benavidez, Buenos Aires

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Brasil Tupis 8 2 2 0 0 0 0 64 45 19 Argentina XV Argentina XV 6 2 1 0 1 1 1 97 39 58 Uruguai XV Uruguai XV 6 2 1 0 1 1 1 46 27 19 Paraguai Yakarés 4 2 1 0 1 0 0 31 92 -61 Chile Cóndores 4 2 1 0 1 0 0 50 32 18 Colômbia Tucanes 1 2 0 0 2 0 1 31 54 -23

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Data Horário (Brasília) Cidade Estádio Mandante Placar vs Placar Visitante Árbitro 05/05/2018 16:00 Medellín, Colômbia Estadio Cincuentenario COLÔMBIA 05 X 26 URUGUAI XV Henrique Platais (Brasil) 05/05/2018 16:30 Assunção, Paraguai Estadio Héroes de Curupayty PARAGUAI 03 X 64 ARGENTINA XV Frank Méndez (Chile) 05/05/2018 19:00 São Paulo, Brasil Estádio do Canindé BRASIL 28 X 12 CHILE Joaquín Montes (Uruguai) 12/05/2018 12:00 Benavidez (Buenos Aires), Argentina Club Newman ARGENTINA XV 33 X 36 BRASIL Joaquín Montes (Uruguai) 12/05/2018 15:00 Montevidéu, Uruguai Estadio Charrua URUGUAI XV 20 X 22 CHILE Pablo De Luca (Argentina) 12/05/2018 16:30 Assunção, Paraguai Estadio Héroes de Curupayty PARAGUAI 28 X 26 COLÔMBIA Jauri Rivero (Argentina) 19/05/2018 15:00 São Paulo, Brasil SPAC BRASIL X COLÔMBIA Damian Schneider (Argentina) 19/05/2018 19:00 Santiago, Chile Club Old Boys CHILE X PARAGUAI Francisco González (Uruguai) 20/05/2018 15:00 Benavidez (Buenos Aires), Argentina Club Newman ARGENTINA XV X URUGUAI XV Henrique Platais (Brasil)

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014 Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015 Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017 Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2018 Todos os países - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares Argentina 34 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 Chile 1 11 25 2 0 Paraguai 0 2 3 13 8 Brasil 0 1 3 14 3 Venezuela 0 0 0 1 0 Peru 0 0 0 1 0 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.