Em outubro deste ano, Buenos Aires receberá os Jogos Olímpicos da Juventude, a Olimpíada M18 mundial. O evento contará com Rugby Sevens, com um torneio masculino e um feminino, ambos envolvendo apenas 6 seleções.

O torneio masculino não terá nenhuma seleção sul-americana além da Argentina, não havendo disputa para os demais países. Mas, no feminino, as argentinas não têm lugar assegurada e a vaga da América do Sul será definida pelo novo Sul-Americano Feminino M18, que será realizado entre os dias 3 e 4 de março, em São José dos Campos, provavelmente no no Estádio Martins Pereira, a confirmar.

O torneio ainda não teve participantes anunciados, nem sua tabela. No sábado, dia 3, o Brasil enfrentará a Argentina XV pelo Americas Rugby Championship no mesmo estádio, garantindo um grande dia de rugby internacional.