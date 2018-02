O Sul-Americano M20 de 2018 finalmente tem local, datas e formato. A notícia veio da União de Rugby do Paraguai, que confirmou que Assunção será a sede do torneio deste ano.

O torneio terá três rodadas, nos dias 8, 11 e 14 de abril, com o estádio Heroes de Curupayti, a casa do rugby paraguaio, recebendo os jogos. O formato será novidade, como explicou o jornal paraguaio ABC. E complicado. A competição foi expandida para 6 seleções, que serão divididas em 2 grupos de 3:

Grupo A: Paraguai, Chile e Colômbia

Grupo B: Brasil, Uruguai e Venezuela

Cada time enfrentará apenas os times do outro grupo. Isso significa que o Brasil jogará somente com Paraguai, Chile e Colômbia – e não enfrentará o Uruguai. O regulamento do torneio e as datas de cada confronto ainda serão reveladas, ficando a expectativa sobre o que ocorreria caso 2 times vençam seus 3 jogos.

O campeão representará a América do Sul no Troféu Mundial M20, que acontecerá em agosto, em local ainda a ser conhecido.